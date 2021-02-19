В Кремле прокомментировали скандальное заявление Путина об Украине

Спикер Кремля и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандальное высказывание Владимира Путина об Украине, который назвал нашу страну "геополитическим проектом западных стран". Об этом сообщает издание "Газета.ру".

Фото: Кремль

По словам Пескова, в Кремле признают Украину в качестве независимого государства, однако замечают, что после "силового переворота в 2014 году" (речь о Евромайдане и бегстве президента Януковича) Украина якобы превратилась в проект запада.

Спикер Кремля сказал, что они Украина – это суверенное государство, однако не дружественное по отношению к России. Он сказал, что в Украине есть серьезная проблема на юго-востоке территории и намекнул на то, что наша страна якобы не выполняет минские соглашения.

Недавно Владимир Путин назвал Украину геополитическим проектом противников России, отвечая на вопрос о том, кто мешает достроить газопровод "Северный поток-2".

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Война продолжается до сих пор.

Конфликту на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года, когда на территории полуострова появились военные без опознавательных знаков, которые захватили крымский парламент и объекты стратегической инфраструктуры. 16 марта был проведен незаконный "референдум", который не был признан международным сообществом. Через несколько дней Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к России.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кравчук поставил жесткое условие России на переговорах в Минске.

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