logo

BTC/USD

26214.23

ETH/USD

1596.33

LTC/USD

63.58

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Северная Корея выдала американского перебежчика
commentss НОВОСТИ Все новости

Северная Корея выдала американского перебежчика

Ранее он сам перебежал в Северную Корея, спасаясь, согласно заявлениям властей КНДР, от расовой дискриминации

сегодня, 18:56
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Власти КНДР выслали из страны военнослужащего США, рядового Трэвиса К. Ранее власти Северной Кореи заявляли, что он бежал от расовой дискриминации в армии США. Американские власти утверждали, что его в Северной Корее удерживают силой. Об этом сообщают "Комментарии".

Северная Корея выдала американского перебежчика

Американский перебежчик

Как сообщают государственные СМИ КНДР, американский солдат признался, что незаконно проник на северокорейскую территорию. После завершения официального расследования власти КНДР передали Трэвиса К. представителям Соединенных Штатов, находящимся на территории Китая, пишет агентство AP со ссылкой на неназванных представителей американских властей.


Американские представители поблагодарили Швецию и КНР за помощь в его освобождении, передает dpa.

Американец убежал в КНДР из Южной Кореи во время посещения демилитаризованной зоны. Северокорейские власти впервые прокомментировали инцидент месяц спустя. По версии Пхеньяна, американец объяснил свой поступок "бесчеловечным обращением и расовой дискриминацией в армии США". Якобы он хотел искать убежище в Северной Корее или третьей стране.

Напомним, что две Кореи разделяет демилитаризованная зона на две примерно равные части — северную (КНДР) и южную (Республика Корея), пересекая 38-ю параллель под небольшим углом. Демилитаризованная зона шириной в 4 км растянулась через полуостров на 241 км. Её ось — "военная демаркационная линия", официально зафиксированная Соглашением о перемирии 27 июля 1953 года в селении Пханмунджом, где до сих пор проходят переговоры между представителями Республики Корея и КНДР. 

Тем временем, у Путина отреагировали на задержание "экс-министра" Карабаха

У Зеленского прокомментировали возвращение "Вагнера" в Украину.

А Эстония собирается сменить название для российского города.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!