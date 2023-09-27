Северная Корея выдала американского перебежчика

Власти КНДР выслали из страны военнослужащего США, рядового Трэвиса К. Ранее власти Северной Кореи заявляли, что он бежал от расовой дискриминации в армии США. Американские власти утверждали, что его в Северной Корее удерживают силой. Об этом сообщают "Комментарии".

Американский перебежчик

Как сообщают государственные СМИ КНДР, американский солдат признался, что незаконно проник на северокорейскую территорию. После завершения официального расследования власти КНДР передали Трэвиса К. представителям Соединенных Штатов, находящимся на территории Китая, пишет агентство AP со ссылкой на неназванных представителей американских властей.

Американские представители поблагодарили Швецию и КНР за помощь в его освобождении, передает dpa.

Американец убежал в КНДР из Южной Кореи во время посещения демилитаризованной зоны. Северокорейские власти впервые прокомментировали инцидент месяц спустя. По версии Пхеньяна, американец объяснил свой поступок "бесчеловечным обращением и расовой дискриминацией в армии США". Якобы он хотел искать убежище в Северной Корее или третьей стране.

Напомним, что две Кореи разделяет демилитаризованная зона на две примерно равные части — северную (КНДР) и южную (Республика Корея), пересекая 38-ю параллель под небольшим углом. Демилитаризованная зона шириной в 4 км растянулась через полуостров на 241 км. Её ось — "военная демаркационная линия", официально зафиксированная Соглашением о перемирии 27 июля 1953 года в селении Пханмунджом, где до сих пор проходят переговоры между представителями Республики Корея и КНДР.

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