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В Кремле отреагировали на заявления о вторжении в Украину: что ответили у Путина

В Москве говорят, что вроде бы никому не представляют угрозы

сегодня, 18:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Политики Запада выражают свою обеспокоенность возможностями военной агрессии РФ в отношении нашего государства нынешней зимой, о чем и сообщают нашим представителям. В Москве ответили на эту обеспокоенность наших западных партнеров, в очередной раз подчеркнув, что не для кого не несут никаких угроз. Эти тезисы озвучил спикер Владимира Путина Дмитрий Песков для российского медиа "РИА Новости"

В Кремле отреагировали на заявления о вторжении в Украину: что ответили у Путина

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По словам пресс-секретаря российского президента, сейчас в Кремле снова озабочены так называемым присутствием военно-атлантического блока недалеко от российских рубежей. Поэтому Россия и дальше будет усиливать меры, укрепляющие ее собственную безопасность.

Также он дал комментарий по поводу недавней публикации, которую разместило агентство "Блумберг" о возможности быстрого российского нападения на территорию нашей страны.

По словам Пескова, подобные красноречивые публикации – это только проявление пустого безосновательного нагнетания напряжения. РФ сегодня ни для кого не представляет угрозы.

Вместе с тем в 2014 году РФ уже совершила оккупацию украинской территории – Крымского полуострова. Продолжается военный конфликт и в Донецком регионе.

Представитель соседней Польши, глава польского правительства Матеуш Моравецкий допускает ситуацию, что российский президент вместе со своим белорусским коллегой делают все возможное для дестабилизации ситуации в странах Евросообщества. Для того, чтобы отвлечь внимание представителей Запада от нового полномасштабного нападения на нашу страну.

По его словам, кризис с эмигрантами на границе как раз и рассчитан на то, чтобы ввести всех в заблуждение и скрыть новые военные атаки, которые Россия планирует в нашей стране.

Руководитель парламентского комитета по обороне Александр Завитневич, в свою очередь, подчеркнул представителям украинских медиа, что Украинская Армия готова противостоять войскам соседней страны-агрессора.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин хотел вступления России в НАТО.


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Источник: https://ria.ru/20211112/vtorzhenie-1758729336.html
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