В Кремле отреагировали на заявления о вторжении в Украину: что ответили у Путина

Политики Запада выражают свою обеспокоенность возможностями военной агрессии РФ в отношении нашего государства нынешней зимой, о чем и сообщают нашим представителям. В Москве ответили на эту обеспокоенность наших западных партнеров, в очередной раз подчеркнув, что не для кого не несут никаких угроз. Эти тезисы озвучил спикер Владимира Путина Дмитрий Песков для российского медиа "РИА Новости"

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По словам пресс-секретаря российского президента, сейчас в Кремле снова озабочены так называемым присутствием военно-атлантического блока недалеко от российских рубежей. Поэтому Россия и дальше будет усиливать меры, укрепляющие ее собственную безопасность.

Также он дал комментарий по поводу недавней публикации, которую разместило агентство "Блумберг" о возможности быстрого российского нападения на территорию нашей страны.

По словам Пескова, подобные красноречивые публикации – это только проявление пустого безосновательного нагнетания напряжения. РФ сегодня ни для кого не представляет угрозы.

Вместе с тем в 2014 году РФ уже совершила оккупацию украинской территории – Крымского полуострова. Продолжается военный конфликт и в Донецком регионе.

Представитель соседней Польши, глава польского правительства Матеуш Моравецкий допускает ситуацию, что российский президент вместе со своим белорусским коллегой делают все возможное для дестабилизации ситуации в странах Евросообщества. Для того, чтобы отвлечь внимание представителей Запада от нового полномасштабного нападения на нашу страну.

По его словам, кризис с эмигрантами на границе как раз и рассчитан на то, чтобы ввести всех в заблуждение и скрыть новые военные атаки, которые Россия планирует в нашей стране.

Руководитель парламентского комитета по обороне Александр Завитневич, в свою очередь, подчеркнул представителям украинских медиа, что Украинская Армия готова противостоять войскам соседней страны-агрессора.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин хотел вступления России в НАТО.

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