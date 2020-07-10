В клуб "новых друзей Украины" верится с трудом: политтехнолог о перерождении норманского формата

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В перерождение норманского формата, который должен стать "клубом новых друзей Украины" не верит политтехнолог Владимир Петров. Создать такой на международной арене, по его словам, собирается глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом Петров написал в своей колонке для ТК Media.

"Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который всего лишь год как в политике, разрывает кабальные договоренности с Россией, отказывается от помощи Франции и Германии, собирает новый международный клуб друзей Украины и привлекает к новому переговорному процессу Великобританию и США с пока ещё не избранным новым президентом. Простите мне мои сомнения, но с трудом верю в наше новое украинское, государственное счастье", - считает Петров.

Политтехнолог проанализировал, как срыв переговоров в "нормандском формате" и планы Ермака освещали Telegram-каналы "Легитимный" и "Резидент", которые он связывает с Офисом президента. Они акцентировали внимание на том, что ситуация с переговорами заморожена по вине России, а обострения конфликта не будет. Позже там появилась информация, что Ермак "формирует новый клуб друзей Украины, которые выступят гарантом мирного процесса на Донбассе".

"Буквально за один день куда-то делась история про кулуарные торги, которые можно было считать продолжением переговорного процесса, а международные партнеры в лице Германии и Франции оказались несостоятельными, что привело к тому, что Офису пришлось разорвать с ними отношения (или им пришлось разорвать отношения с Офисом) и срочно думать над созданием клуба "новых друзей Украины", - анализирует Владимир Петров.

По его мнению, причина, почему Германия и Франция вышли из переговоров в "нормандском" формате, очевидна: полное игнорирование одной из сторон своих обязательств, поручителями выполнения которых выступали международные партнёры. При этом Украина обвиняет в этом Россию и хочет заключить новое соглашение, а Россия обвиняет Украину и требует выполнения прежнего.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на этом фоне заявил, что "россияне на переговорах не демонстрируют враждебности и показывают желание сблизить позиции, поэтому говорить о тупике рано". Однако, по его словам, состав российской делегации нужно менять, потому что с нынешним вести переговоры невозможно.

После этого заявления Telegram-каналы опубликовали месседжи, что якобы Ермак и Резников "создают иллюзию бурной деятельности по достижению мира на Донбассе" перед местными выборами.

"Если расценивать сообщения Резникова в таком контексте, то можно предположить, что российская сторона своим возмущением нам просто подыгрывает, чтоб увеличить международную политическую массу руководителя Офиса президента. Непонятно зачем это делать, ведь масса Андрея Ермака на международной арене и без того равна массе Солнца. Во всяком случае именно такое ощущение возникает, когда анализируешь международные планы главы ОП: новый клуб друзей Украины и США и Великобритания вместо Германии и Франции в переговорах с Россией", - считает Владимир Петров.

Но планы Ермака вызывают ряд вопросов, утверждает политтехнолог: согласится ли Великобритания войти в состав "клуба друзей Украины" и принять участие в переговорах, кто еще из международных партнеров готов это сделать, а также как отреагирует Россия и будет ли вообще вести переговоры в обновленном формате.

Напомним, 3 июля в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров стран-участников "нормандского" формата. В ОП по итогу заявили, что Украина, Франция и Германия на встрече продемонстрировали "готовность приложить максимум усилий для выполнения нормандских договоренностей", достигнутых в Париже, а Россия взяла паузу.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Офисе президента назвали вероятные сроки встречи лидеров нормандской четверки.



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