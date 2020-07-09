"Нормандский саммит может пройти уже в августе": у Зеленского назвали условия

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Екатерина Белоброва
Проведение нормандской встречи четырех лидеров норманского формата в Берлине 2020 года может состояться уже в ближайшее время, если применить политическую волю и достичь согласия, в том числе и со стороны Кремля. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, передает агентство "РБК-Украина".
Так, Резников подчеркнул, что саммит при участии Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель, Владимира Зеленского и Владимира Путина может пройти уже в августе.
"Это абсолютно реально при наличии политической воли, в том числе России. Конечно, речь также идет о режиме прекращения огня. Поэтому я считаю, что в августе реально провести следующий саммит, но, конечно, если не будет воли российской стороны, то провести будет сложно", - обозначил чиновник.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Офиса президента Андрей Ермак уже делал анонс на проведение нормандской встречи в 2020 году. Тогда второе лицо в государстве отметил, что ведомство делает все возможное для ускорения назначения даты и проводит переговоры со всеми участниками норманда.
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