В каком случае ВСУ могут начать силовое освобождение Донбасса — Арестович

Поиск дипломатического выхода из сложившейся военной ситуации на востоке Украины — главная задача власти и дипломатов. По словам советника отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Алексея Арестовича, наступление военнослужащих ВСУ на оккупированные территории возможно лишь если РФ "не оставит выбора". Информацию сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Украина 24".



Арестович заявил, что миротворцев на Донбассе не будет. Фото из открытых источников

Арестович подчеркнул, что для решения ситуации с наличием в Украине ОРДЛО власть не собирается применять силовые методы. Сюда же можно и отнести вероятное проведение неких миротворческих операций с задействованием военнослужащих из иностранных государств.

Последнее является весьма нелогичным по весьма простой причине. Как говорит Алексей Арестович, от момента начала подготовки до непосредственно самой операции зачастую проходит от полутора до двух лет. К тому же, на "миротворцев" должны быть согласны все стороны конфликта. По мнению чиновника, РФ, которая стремится к легитимизации самопровозглашенных республик ОРДЛО, вряд ли одобрит подобный подход к окончанию войны.

"Можно сделать операцию по "установлению мира", но это будет значить войну с РФ. ОБСЕ и ООН не пойдут на это", — добавил Арестович.

Также спикер делегации напомнил, что на оккупированных территориях Донбасса остается огромное количество мирного украинского населения. Любая же силовая "зачистка" является угрозой гибели обычных граждан, поэтому Украина не рассматривает подобного сценария.

"Мы пойдем [в атаку], если на нас нападут россияне. Они не оставят нам выбора. Тогда мы пойдем воевать и даже будем идти в контрнаступление. Но сами не предусматриваем", — рассказал Алексей Арестович.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров оценил возможность начала новой мировой войны. По словам российского чиновника, такие события являются неприемлемыми. Подробнее читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, что эксперты по-разному оценивают вероятность полномасштабной войны России против Украины. Однако полностью подобного сценария не исключают. По словам руководителя отечественной делегации в ТКГ Леонида Кравчука, внезапная полноценная атака РФ на украинское государство может стать причиной Третьей мировой войны.

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