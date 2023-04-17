В Иране осудили военных, сбивших украинский самолет

За сбитый в 2020 году украинский боинг МАУ в Иране приговорены к разным срокам заключения десять человек. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

Український боїнг МАУ був збитий в Ірані у 2020 році

Один из командиров приговорен к десяти годам лишения свободы, девять других военных получили сроки от одного до трех лет, сообщило 16 апреля, агентство AFP. В то же время агентство dpa со ссылкой на сайт судебной системы Mizan Online сообщает, что командир был приговорен в общей сложности к 13 годам лишения свободы.

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"Командир зенитно-ракетного комплекса "Тор М-1" "выпустил две ракеты по авиалайнеру "вопреки приказу" и без получения разрешения", — говорится на судебном портале. Имена осужденных не названы.

Всего по этому делу было проведено 20 судебных слушаний.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран-Киев, упал в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни вблизи Тегерана сразу после взлета утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров из разных стран, в том числе граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании и девять членов экипажа — украинцы. Все они погибли.

Иран лишь через три дня признал, что военные страны "ошибочно" сбили Boeing.

Позже Командующий аэрокосмическими силами "Корпуса стражей Исламской революции" (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что его подразделение берет на себя всю ответственность за падение украинского самолета. В декабре 2020 года Иран предложил заплатить семьям всех 176 жертв по 150 тысяч долларов. Это заявление подвергли резкой критике украинские и канадские чиновники, заявив, что размер компенсации не может решаться односторонне.

Между тем, в СНБО ответили – увидели ли у россиян наличие китайского оружия.

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