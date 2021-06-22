В Госдепе сообщили сроки возврата посла США в Россию

Посол США Джон Салливан вернется в Москву на этой неделе. Об этом во время брифинга рассказал уполномоченный представитель Госдепа Нед Прайс.

Нед Прайс, прессекретар Госдепа США (фото из открытых источников)

Кроме этого он также заявил, что в их департаменте приветствуют возвращение в Вашингтон главы дипломатической мисси России Анатолия Антонова.

"Он вернется в Москву на этой неделе. Мы остаемся привержены открытым каналам связи с правительством России, чтобы продвигать интересы США", — заявил Нед Прайс.

Ранее во время встречи Байдена и Путина в Женеве они договорились о возобновлении работы дипломатических ведомств в своих странах.

Напомним, что сайт "Комментарии" писал о том, что нардеп оценил переговоры между Байденом и Путиным. В Женеве переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина прошли в целом без сюрпризов и прогнозируемо.

Путин отметил, что они договорились о возвращении послов, а еще, по его мнению, Байден поддерживает мнение о необходимости соблюдения "Минских договоренностей" официальным Киевом. При этом Россия не обязывалась брать на себя какие-то новые обязательства или ответственность по ситуации на Донбассе.

По мнению народного депутата от партии "Слуга народа" Данила Гетманцева, ничего нового по поводу Украины на саммите озвучено не было. Он считает, что Украина должна рассчитывать в первую очередь на себя, а не ожидать, что наши проблемы решат великие державы или их лидеры. По его словам, эта встреча показала еще раз, что международная политика есть достаточно циничным явлением, и государства отстаивают прежде всего свои интересы.





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