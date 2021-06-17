Международная политика - циничное явление, - нардеп о саммите Байдена с Путиным

BTC/USD
39272.66
ETH/USD
2438.68
LTC/USD
172.92
USD/UAH
27.30
EUR/UAH
32.80
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Вчера состоялся саммит лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. По словам главы РФ, украинский вопрос обсуждался политиками не слишком подробно. Путин отметил, что, по его мнению, Байден поддерживает мнение о необходимости соблюдения "Минских договоренностей" официальным Киевом. При этом Россия не обязывалась принимать на себя какие-то новые обязательства или ответственность по ситуации на Донбассе.
Даниил Гетманцев - фото из открытых источников
По мнению народного депутата от партии "Слуга народа" Данила Гетманцева, ничего нового по поводу Украины на саммите озвучено не было. Кроме того, нардеп считает, что подтверждение Минских соглашений как указателя является "тупиковым путем", из которого бесспорно надо выходить:
Ранее портал "Комментарии" писал, что в Женеве переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина прошли в целом без сюрпризов и прогнозируемо. Об этом рассказал эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости