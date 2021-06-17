Международная политика - циничное явление, - нардеп о саммите Байдена с Путиным

Вчера состоялся саммит лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. По словам главы РФ, украинский вопрос обсуждался политиками не слишком подробно. Путин отметил, что, по его мнению, Байден поддерживает мнение о необходимости соблюдения "Минских договоренностей" официальным Киевом. При этом Россия не обязывалась принимать на себя какие-то новые обязательства или ответственность по ситуации на Донбассе.

Даниил Гетманцев - фото из открытых источников

По мнению народного депутата от партии "Слуга народа" Данила Гетманцева, ничего нового по поводу Украины на саммите озвучено не было. Кроме того, нардеп считает, что подтверждение Минских соглашений как указателя является "тупиковым путем", из которого бесспорно надо выходить:

"Я ничего не услышал нового касаемо Украины. Я считаю, что мы должны, если мы взрослые люди, рассчитывать в первую очередь на себя, а не ожидать, что наши проблемы решат большие государства или их лидеры. Эта встреча показала еще раз, что международная политика является достаточно циничным явлением, и государства отстаивают прежде всего свои интересы, а Украина, к сожалению, является лишь одним пунктом в переговорах между этими государствами, а не субъектом, который мог бы влиять на те или иные договоренности. Подтверждение легитимности Минских соглашений, их как указателя — это подтверждение еще раз тупикового пути. Мы понимаем, что нельзя выполнить нормы того документа, в структуре которого заложен логический дефект. Мы понимаем, что нельзя провести выборы на территории в соответствии с украинским законодательством, если в соответствии с этим законодательством на этой территории не могут быть вооруженные люди, не легитимизованные нашим законодательством. Бесспорно их надо менять, корректировать, выходить из этого тупикового формата. Как это сделать — вопрос к президенту, внешнеполитической команды. Но то, что мы не услышали ответ на этот вопрос во время встречи (Байдена с Путиным — ред.) — это очевидно", — сказал Гетманцев.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Женеве переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина прошли в целом без сюрпризов и прогнозируемо. Об этом рассказал эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев.

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