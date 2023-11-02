В Германии приняли решение относительно ХАМАС

Глава МВД Германии Нэнси Фезер наложила запрет на деятельность в стране террористической группировки ХАМАС и поддерживающей палестинцев международной сети "Самидун". Немецкий филиал "Самидуна" ликвидирован. Об этом сообщают "Комментарии".

ХАМАС

Немецкое крыло организации "Самидун" — Samidun Deutschland, также известное как Hirak e.V., будет распущено, заявила Фезер в четверг, 2 ноября, в Берлине. У этой организации будут конфискованы все активы, ей запретят иметь сайты в интернете и проводить деятельность в соцсетях. По словам Фезер, любой, кто будет участвовать в деятельности этих организаций, будет привлечен к ответственности.

"Антисемитизму нет места в Германии. Мы будем бороться против него во всех формах и всеми средствами правового государства", — подчеркнула она.

Фезер напомнила, что террористическая группировка ХАМАС имеет своей целью уничтожение Государства Израиль. "Самидун" как международная сеть под видом акций солидарности с заключенными в разных странах распространяет антиизраильскую и антиеврейскую пропаганду, подчеркнула она.

ХАМАС в Германии активным образом поддерживают около 450 человек, многие из которых имеют немецкое гражданство. Также широкую огласку получила акция "Самидун" 7 октября в Берлине, когда ее члены праздновали террористическое нападение нападение ХАМАС на Израиль и раздавали прохожим сладости в районе Нойкельн.

Напомним, что во время нападения на Израиль 7 октября хамасовцы убили 1400 человек, преимущественно гражданских лиц — детей, женщин, стариков. Многих из них ХАМАС убил после жестоких пыток. В своих официальных заявлениях представители ХАМАС лишь один раз назвали убийство гражданских лиц в Израиле "ошибкой". Затем они заявляли обратное — о намерении "повторить" 7 октября и добиться своей политической цели — уничтожения государства Израиль.

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