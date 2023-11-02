Посол США отреагировала на коррупционные скандалы в Украине

Посол США в Украине Бриджит Бринк соглашается, что в Украине есть коррупционные проблемы, однако отметила, что вторжение России изменило ситуации и украинцы больше не толеруют ее, поэтому о коррупционных скандалах слышно все больше.



Посол США в Украине Бриджит Бринк о коррупции в Украине. Фото из открытых источников

Бриджит Бринк была приглашена в эфир Fox News, где рассказала о ситуации с коррупцией в Украине.

"Существует долгая история вызова коррупции в Украине и, честно говоря, во всем регионе. Это проблема советского наследия во многих странах", — рассказала Бринк.

Вместе с тем, посол США в Украине отметила изменение украинского общества после полномасштабного вторжения России.

"Русская агрессивная война в Украине действительно изменила общественное восприятие коррупции в Украине, ее больше не терпят. Это одна из причин, почему мы больше это видим и слышим, и я думаю, что это хорошо", — отметила Бриджит Бринк.

По словам американской дипломатки, украинские службы усилили поиск многих должностных лиц и чиновников, которые могут быть задействованы в коррупционных схемах.

Бриджит Бринк отметила, что треть американского представительства в Украине работает на местах, которые занимаются наблюдением. По ее словам, все военное оборудование и гуманитарная помощь, которая поступает из США, используется по назначению.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как наказывают коррупционеров в Украине и какие они получают решение суда о своей деятельности.

Также "Комментарии" писать о результатах социологического исследования, где украинцы указали, считают ли они главу своего населенного пункта коррупционером или вовлеченным в коррупционные схемы.