Посол США отреагировала на коррупционные скандалы в Украине

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Slava Kot
Посол США в Украине Бриджит Бринк соглашается, что в Украине есть коррупционные проблемы, однако отметила, что вторжение России изменило ситуации и украинцы больше не толеруют ее, поэтому о коррупционных скандалах слышно все больше.
Посол США в Украине Бриджит Бринк о коррупции в Украине. Фото из открытых источников
Бриджит Бринк была приглашена в эфир Fox News, где рассказала о ситуации с коррупцией в Украине.
Вместе с тем, посол США в Украине отметила изменение украинского общества после полномасштабного вторжения России.
По словам американской дипломатки, украинские службы усилили поиск многих должностных лиц и чиновников, которые могут быть задействованы в коррупционных схемах.
Бриджит Бринк отметила, что треть американского представительства в Украине работает на местах, которые занимаются наблюдением. По ее словам, все военное оборудование и гуманитарная помощь, которая поступает из США, используется по назначению.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как наказывают коррупционеров в Украине и какие они получают решение суда о своей деятельности.
Также "Комментарии" писать о результатах социологического исследования, где украинцы указали, считают ли они главу своего населенного пункта коррупционером или вовлеченным в коррупционные схемы.
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