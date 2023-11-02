logo

BTC/USD

34817.14

ETH/USD

1814.78

LTC/USD

69.51

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Скандалы Посол США отреагировала на коррупционные скандалы в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Посол США отреагировала на коррупционные скандалы в Украине

Американский дипломат Бриджит Бринк признала значительные проблемы с коррупцией в Украине, однако указала позитивные изменения в обществе.

сегодня, 16:15
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Посол США в Украине Бриджит Бринк соглашается, что в Украине есть коррупционные проблемы, однако отметила, что вторжение России изменило ситуации и украинцы больше не толеруют ее, поэтому о коррупционных скандалах слышно все больше.

Посол США отреагировала на коррупционные скандалы в Украине

Посол США в Украине Бриджит Бринк о коррупции в Украине. Фото из открытых источников

Бриджит Бринк была приглашена в эфир Fox News, где рассказала о ситуации с коррупцией в Украине.


"Существует долгая история вызова коррупции в Украине и, честно говоря, во всем регионе. Это проблема советского наследия во многих странах", — рассказала Бринк.

Вместе с тем, посол США в Украине отметила изменение украинского общества после полномасштабного вторжения России.

"Русская агрессивная война в Украине действительно изменила общественное восприятие коррупции в Украине, ее больше не терпят. Это одна из причин, почему мы больше это видим и слышим, и я думаю, что это хорошо", — отметила Бриджит Бринк.

По словам американской дипломатки, украинские службы усилили поиск многих должностных лиц и чиновников, которые могут быть задействованы в коррупционных схемах.

Бриджит Бринк отметила, что треть американского представительства в Украине работает на местах, которые занимаются наблюдением. По ее словам, все военное оборудование и гуманитарная помощь, которая поступает из США, используется по назначению.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как наказывают коррупционеров в Украине и какие они получают решение суда о своей деятельности.

Также "Комментарии" писать о результатах социологического исследования, где украинцы указали, считают ли они главу своего населенного пункта коррупционером или вовлеченным в коррупционные схемы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.foxnews.com/video/6340295947112
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!