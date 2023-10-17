В Газе погибли полтысячи человек: что произошло

В секторе Газа от удара по больнице погибли от 500 до 1200 человек. Об этом сообщают "Комментарии".

Сектор Газа

ХАМАС обвинил в этом ударе авиацию ЦАХАЛа, Израиль предположил, что на медицинское учреждение могла упасть ракета джихадистов. Впоследствии армия Израиля заявила, что ответственность за удар по больнице несет группировка "Исламский джихад".

После трагедии президент Палестины объявил трехдневный траур по жертвам смертоносного удара.



Из-за удара на Западном берегу реки Иордан началсиь беспорядки, в столице Иордании Аммане толпа пошла на штурм посольства Израиля.

Россия и ОАЭ запросили на завтра срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за удара по больнице в секторе Газа. Они намерены требовать от Израиля немедленно остановить военную операцию в Газе.

Напомним, что боевые действия в секторе Газа начались с атаки исламского движения ХАМАС на Израиль 7 октября. За сутки террористы проникли на территорию юга страны, где жестоко убили по разным оценкам от 1200 до 1300 человек, преимущественно гражданских. Они расстреляли участников музыкального фестиваля, уничтожили население кибуца Кфар-Аза, убивали израильтян, двигавшихся на авто по трассам. А также выпустили по городам еврейского государства тысячи ракет.

В ответ Израиль объявил о проведении военной операции "Железные мечи". В ходе нее была объявлена блокада сектора Газа, откуда ХАМАС атаковал Израиль. Правда, со временем Израиль возобновил водоснабжение сектора. Но в ответ на нападение он стал наносить авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Арабские страны и ООН потребовали отказаться от авиаударов и проведения наземной операции в Газе. Израиль согласился отложить ее проведение, дав время населению сектора уйти в Египет или переместится на юг анклава.

Между тем, Египет разозлился и перешел к угрозам Запада: что произошло.

В Балтийском море поврежден важный объект.

А Арестович рассказал о тайных переговорах Кремля по Украине.