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В Гааге появится Реестр ущерба, нанесенного Украине российской агрессией: какова его цель

На днях правительство Нидерландов официально приняло предложение Киева о создании в Гааге Реестра ущерба, нанесенного Украине российской агрессией.

сегодня, 12:30
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Автор:

Давиденко Евгения

Реестр будет аккумулировать данные о вреде, который Россия принесла украинцам, бизнесу и государству. Об этом сообщает официальный портал Министерства юстиции.

В Гааге появится Реестр ущерба, нанесенного Украине российской агрессией: какова его цель

Фото: pixabay



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Реестр должен стать первым компонентом всеобъемлющего механизма репараций, призванного обеспечить выплату государством-агрессором Украине полных репараций за причиненный ущерб, сообщили в ведомстве.


По словам министра юстиции Дениса Малюськи, Реестр поможет заставить страну-агрессорку в соответствии с международным правом компенсировать убытки. Город Гаага — столица международного правосудия, так что вполне уместно, что Реестр ущерба как первый компонент репарационного механизма будет расположен именно там, отметил Малюска.


Заместитель министра юстиции Ирина Мудрая добавила, что в дальнейшем необходимо достичь наполнения будущего фонда конфискованными активами РФ.


Как известно, репарационный механизм должен включать создание компенсационной комиссии, которая будет рассматривать индивидуальные заявления о компенсации Россией ущерба от граждан, компаний и государства, а также компенсационного фонда, в который будут поступать средства для выплаты.


Ранее мы писали, что Европейский Союз намерен предусмотреть обязательство банков сообщать информацию об активах российского Центрального банка в 10-м пакете санкций. Получение контроля за суммой активов российского Центробанка и других замороженных активов в ЕС рассматривается как первый шаг к изучению вариантов потенциального использования этих средств для содействия восстановлению Украины. "Нам нужно знать, где они расположены и сколько они стоят", – сказала президент Комиссии Урсулы фон дер Ляен.



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