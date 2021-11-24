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В Евросоюзе прокомментировали "товарный" указ Путина по поводу ОРДЛО: подробности

В ЕС призывают Россию прекратить принимать односторонние меры

сегодня, 21:50
Автор:

Лиля Воробьева
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В ЕС критически отреагировали на указ главы РФ Владимира Путина, согласно которому признаны товарные сертификаты из неподконтрольных правительству нашей страны временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает заявление пресс-секретаря по иностранным делам Европейской комиссии Петера Стано, которое появилось на сайте Европейской службы внешних связей.

В Евросоюзе прокомментировали "товарный" указ Путина по поводу ОРДЛО: подробности

В Европе отреагировали на решение Путин (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, европейское сообщество осуждает этот документ, подписанный главой РФ 15 ноября, согласно которому упрощены торговые правила, чтобы увеличить доступ товаров с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Он нацелен на то, чтобы углубить дальнейшее отделение временно оккупированных территорий нашей страны вопреки целям Минских соглашений.

В Евросоюзе убеждены, что цель таких российских мер – привести к нарушениям территориальной целостности нашей страны, в частности, и осуществлению таможенного контроля. Они формируют потенциал для увеличения напряжения и препятствуют реализации будущего процесса реинтеграции.

Согласно опубликованному заявлению, представители Евросоюза призывают РФ принять меры к отмене этого решения и прекратить практику применения уже упоминавшихся односторонних мер. Ведь они создают провокационную среду для дальнейшего обострения конфликта на Донбассе. Поэтому ЕС в такой ситуации будет применять политику непризнания.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что   Путин и Байден поговорят об Украине без Украины . Москва и Вашингтон основательно готовятся к встрече президентов – одна из тем коснется Украины.


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Источник: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/107775/ukraine-statement-spokesperson-russian-decree-simplified-trade-measures-violation-ukraine%E2%80%99s_en
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