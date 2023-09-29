В Европе прогнозируют исчезновение людей на одной из территориий

Практически все население Нагорного Карабаха в ближайшее время может покинуть регион, спасаясь от последствий военной операции Азербайджана, а также опасаясь возможных этнических чисток. Такое опасение высказал координатор по сотрудничеству с Южным Кавказом в министерстве иностранных дел Германии Робин Вагенер, сообщают "Комментарии".

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"Уже несколько дней колонны автомобилей с десятками тысяч людей двигаются по дороге, ведущей из Нагорного Карабаха в Армению, — заявил Вагенер. — Приходится опасаться, что в ближайшие дни к ним присоединится подавляющее большинство жителей, из-за чего Нагорный Карабах может почти обезлюдеть".

"Многие жители Нагорного Карабаха больше не видят для себя безопасного будущего в регионе", — констатировал он.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев гарантировал армянской общине Карабаха безопасность. Тем не менее, из 120 тысяч населения самопровозглашенной республики уже 50-70 тысяч человек ее покинули. Более чем тридцать лет этнического конфликта между Азербайджаном и Арменией заставляют армян Карабаха опасаться мести со стороны азербайджанцев. В том числе за военные преступления совершенные армянскими формирования в ходе многолетнего конфликта. В частности, резню в Ходжалы и изнание азербайджанского и курдского населения Карабаха в начале 90-х.

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