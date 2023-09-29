В МИД ответили Орбану, который уже не помнит границы Украины

Как передает портал "Комментарии", в Министерстве иностранных дел Украины ответили скандальному премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который заговорил о том, что перед переговорами о вступлении государства в ЕС необходимо определить "параметры страны".

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Спикер МИД Олег Николенко заявил, что премьер-министр Венгрии "беспокоится о вступлении Украины в Европейский Союз", и напомнил о международно признанных границах нашей страны.

"Информируем, что Украина не меняла своей территории в пределах международно признанных границ", – написал он.

В следующем месяце, как ожидается, Еврокомиссия пойдет на важный шаг относительно вступления Украины в ЕС – выдаст рекомендацию начать серьезные переговоры о многолетнем процессе присоединения к блоку.

Если рекомендация будет выдана, лидеры стран блока должны будут одобрить ее. Как ожидается, это может произойти в декабре.

Отметим, в эфире государственного радио Орбан сделал ряд скандальных заявлений об Украине, отметив, что, когда страны ЕС будут обсуждать евроинтеграцию Украины, не получится избежать вопроса – можно ли начинать переговоры со страной, которая в состоянии войны, ведь неясно, какова территория этой страны.

Читайте также на портале "Комментарии" - Запад должен пойти на то, чтобы заключить "сделку" с президентом России Владимиром Путиным о новой архитектуре безопасности Украины, которая не должна включать ни возвращение Крыма, ни членство в НАТО. Об этом в интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Также издание "Комментарии" сообщало – стало известно, какая страна поможет Орбану с транзитом российского газа в обход Украины.



