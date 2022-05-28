В Европе признались, что вынуждены закупать нефть из РФ: как мир оправдывается

ЕС должен покупать нефть у Кремля, ведь Россия может найти других покупателей на других рынках и продавать им нефть по более высокой цене. Тогда эта продукция значительно подорожает и в Европе. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в прямом эфире телеканала MSNBC.

Европа будет покупать российскую нефть (фото из открытых источников)

Чиновница также заявила, что нужно найти баланс, чтобы не помешать экономике.

"Нам всегда нужно найти правильный баланс между тем, чтобы не навредить нашей экономике слишком сильно... если мы с сегодняшнего дня полностью откажемся от российской нефти, то он вероятно сможет продать ее на мировом рынке, где цены вырастут, и заработать больше" – заявила фон дер Ляйен.

Стоит отметить, что несколько дней назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен имела совсем другое мнение и позицию. Она заявляла, что нефтяное эмбарго – это вопрос, который может решиться через несколько недель. Также она отмечала, что Путину нет возможности продавать сырье по более высоким ценам. То есть в ЕС не хотели, чтобы российская нефть, предназначавшаяся для Европы, продавалась по более высоким ценам на других рынках.

Напомним, что "Комментарии" информировали о нафтовой авантюре Путина . На днях США конфисковали 100 тыс. тонн иранской нефти, которую перевозил арестованный в греческом порту Каристос российский танкер "Лана" в апреле 2022 года. Россия и Иран находятся под санкциями. США и Европа воздерживаются от приобретения нефти из этих стран, а их коммерческим судам запрещено заходить в американские и европейские порты. Танкер "Лана", ранее называвшийся "Пегас", принадлежит российской компании "ПСБ Лизинг", на которую распространяются американские санкции. Нефть планировалось перегрузить в другой танкер и отправить в США. Судно зашло в греческий порт под предлогом устранения технических неисправностей.

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