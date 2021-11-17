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Евросоюз не поможет Украине войсками в случае вторжения России: подробности

В то же время, Украина может быть уверена в политической, дипломатической, экономической и финансовой поддержке ЕС.

17 ноября 2021, 22:45
Автор:

Лиля Воробьева
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Евросоюз не поможет нашей стране военной силой в случае возможной агрессии со стороны России, поскольку между европейским сообществом и Киевом не существует оборонного альянса. Но наша страна может рассчитывать на оказание политической, экономической и финансовой помощи от Брюсселя. Об этом заявил представитель ЕС Жозеп Боррель во время брифинга, на котором подытожил рабочее заседание Совета министров ЕС по вопросам обороны.  Сообщает "Укринформ".

Евросоюз не поможет Украине войсками в случае вторжения России: подробности

Жозеп Боррель (фото из открытых источников)

По словам чиновника ЕС, сообщество будет активно реагировать в рамках наших действий, введенных с тех лет, когда РФ оккупировала Крымский полуостров и начала военную агрессию на Донбассе.

Он отметил, что Євросообщество внимательно отслеживает всю имеющуюся информацию, которую предоставляют американские и украинские партнеры.

Представитель оборонного совета ЕС заверил о поддержке нашей страны в политической, экономической, финансовой помощи от Евросоюза.

Вместе с тем политик отметил, что в двустороннем Соглашении об ассоциации между ЕС и нашим государством речь не идет о создании военного союза.

По его словам, европейские политики солидарны с нашим государством и поддерживают справедливые усилия по защите и поддержке его территориальной целостности.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кулеба назвал условие, когда Киев поможет ЕС решить вопрос с мигрантами из Беларуси. Идея немецкого депутата Нильса Шмида о том, чтобы перенаправить в Украину собравшихся на польской границе мигрантов могла бы обсуждаться, если бы Украина была членом ЕС. И тогда миграционный кризис был общей проблемой, которую пришлось решать, в том числе и Украине.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352092-borrel-nagadav-so-asociacia-ukrainaes-ne-peredbacae-vijskovogo-alansu.html
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