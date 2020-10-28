Чиновникам больше не придется подавать электронные декларации: НАПК закрывает реестр

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) сегодня, 28 октября, в 19:00 закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда. Об этом сообщил председатель НАПК Александр Новиков, сообщает пресс-служба ведомства.



По словам Новикова, государственные органы и общественность больше не имеют доступа к электронным декларациям чиновников. Кроме того, НАПК останавливает их проверку, хранение и публикацию.

Глава НАПК назвал такое решение сокрушительным поражение антикоррупционной реформы в Украине.

"Надеемся, что законодатели не будут игнорировать эту ситуацию, а у Украины еще будет шанс на государственный аппарат без коррупции", – отметил Новиков.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев уверяет, что президент Владимир Зеленский намерен внести в парламент законопроект о "нулевой декларации" (об амнистии капиталов). Эксперты рассказали "Комментариям", что необходимо прописать, используя зарубежный опыт, но понимая украинские реалии, а также – как сделать, чтобы закон заработал и принес пользу, а не стал фикцией.

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