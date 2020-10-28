Чиновникам больше не придется подавать электронные декларации: НАПК закрывает реестр

Язык
BTC/USD
13206.54
ETH/USD
385.56
LTC/USD
55.60
USD/UAH
28.55
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Татьяна Веремеева
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК)
сегодня, 28 октября, в 19:00 закрыло реестр электронных деклараций во исполнение
решения Конституционного суда. Об этом сообщил председатель НАПК Александр
Новиков, сообщает пресс-служба
ведомства.
По словам Новикова, государственные органы и
общественность больше не имеют доступа к электронным декларациям чиновников.
Кроме того, НАПК останавливает их проверку, хранение и публикацию.
Глава НАПК назвал такое решение сокрушительным поражение
антикоррупционной реформы в Украине.
Напомним, глава
комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
Данил Гетманцев уверяет, что президент Владимир Зеленский намерен внести в
парламент законопроект о "нулевой декларации" (об амнистии капиталов). Эксперты
рассказали "Комментариям", что необходимо прописать, используя
зарубежный опыт, но понимая украинские реалии, а также – как сделать, чтобы
закон заработал и принес пользу, а не стал фикцией.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости