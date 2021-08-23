В дискуссии вокруг «Северного потока-2» США резко сменили тон: проект вновь под вопросом

США в полемике вокруг "Северного потока-2" акцентировали внимание, что добытый в России природный газ – "грязный" и вреден для окружающей среды. К тому же вокруг поставок "голубого топлива" из России много шантажа и коррупции. Как информирует издание "Комментарии", такую информацию обнародовала советник министра энергетики Елена Зеркаль после участия в переговорах министров энергетики США, Германии и Украины на саммите "Крымской платформы", пишет "Европейская правда".

Северный поток-2 Фото из открытых источников

По словам Зеркаль, в России не учитывают, что есть Третий энергетический пакет, который имеет ряд ограничительных норм, которые Москва не учитывает. В дискуссии министру энергетики ФРГ приходилось быть адвокатом российской стороны, объясняя, что российский газ не навредит экологии ЕС.

Зеркаль подчеркивает, глава американского министерства энергетики Дженнифер Гренхольм была на высоте в этой полемике. Американцы предоставили убийственные доказательства того, что российский газ самый грязный в мире и ему нет равных по количеству выбросов СО2 в процессе добычи и транспортировки. Украинский дипломат отмечает, США и Украина в своих доводах были практически одинаковы.

Отметим, Елена Зеркаль уже неоднократно заявляла, что несмотря на готовность Германии и США закрыть глаза на беспрепятственный запуск "Северного потока-2" этот проект может быть заморожен и не состоится.

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