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В дискуссии вокруг «Северного потока-2» США резко сменили тон: проект вновь под вопросом

У США появился новый аргумент против российского газа

сегодня, 20:50
Автор:

Кравцев Сергей

США в полемике вокруг "Северного потока-2" акцентировали внимание, что добытый в России природный газ – "грязный" и вреден для окружающей среды. К тому же вокруг поставок "голубого топлива" из России много шантажа и коррупции. Как информирует издание "Комментарии", такую информацию обнародовала советник министра энергетики Елена Зеркаль после участия в переговорах министров энергетики США, Германии и Украины на саммите "Крымской платформы", пишет "Европейская правда".

В дискуссии вокруг «Северного потока-2» США резко сменили тон: проект вновь под вопросом

Северный поток-2 Фото из открытых источников

По словам Зеркаль, в России не учитывают, что есть Третий энергетический пакет, который имеет ряд ограничительных норм, которые Москва не учитывает. В дискуссии министру энергетики ФРГ приходилось быть адвокатом российской стороны, объясняя, что российский газ не навредит экологии ЕС. 

Зеркаль подчеркивает, глава американского министерства энергетики Дженнифер Гренхольм была на высоте в этой полемике. Американцы предоставили убийственные доказательства того, что российский газ самый грязный в мире и ему нет равных по количеству выбросов СО2 в процессе добычи и транспортировки. Украинский дипломат отмечает, США и Украина в своих доводах были практически одинаковы.

Отметим, Елена Зеркаль уже неоднократно заявляла, что несмотря на готовность Германии и США закрыть глаза на беспрепятственный запуск "Северного потока-2" этот проект может быть заморожен и не состоится.

Читайте также на портале "Комментарии" — известный журналист и политический обозреватель Евгений Киселев предметно объяснил, почему проект "Северный поток-2" не стоит тех денег, которые в него вложили, потому что меньше, чем 30 лет он станет никому не нужным и превратится просто в груду металлолома.


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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/08/23/7126932/
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