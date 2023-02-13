В чем опасность заявления Кулебы об ударах по РФ – чего боится враг на дипломатическом фронте

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал 23 и 24 февраля, в годовщину российского широкомасштабного вторжения, серьезные удары по РФ, которые агрессор запомнит. По его словам, будет много важных политических сигналов, решения по санкциям, оружию, символы единства – на всех уровнях. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" данное заявление и поделились ожиданиями в ракурсе предполагаемых ударов по стране-агрессору.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Правильно было бы сделать что-то, а не бездумно анонсировать

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко рассуждает так:

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"Подобные заявления Дмитрия Кулебы не делают честь шефу украинской дипломатии. Да, у нас настоящая необъявленная война с Россией. Но анонсировать "нечто страшное" – это не сфера компетенции министра иностранных дел. С этого момента любой катаклизм в России может быть списан на происки Украины. Представьте, что завтра случится трагедия, в которой погибнут люди – снова загорится диско-клуб, свихнувшийся от буллинга ученик перестреляет своих одноклассников, рухнет самолет с мирными жителями, взорвется газ в многоквартирном доме. Все эти трагедии будут автоматически записаны на счет Украины".

Кулеба же, акцентирует эксперт, анонсировал нечто страшное, запоминающееся.

то они не настолько болезненны, как предыдущие. Одним словом, иногда в играх в виртуальную политику стоит возвращаться в суровую реальность". "Сколько из тех, кто сегодня сочувствуют Украине, завтра же отвернутся от Украины? У нас что, сильные дипломатические позиции? У нас контрпропаганда в мире сильнее, чем пропаганда в России? Вы сначала сделайте что-то, а не бездумно анонсируйте, – считает Константин Бондаренко. – Если Кулеба прогнозирует удары по Крыму — то он анонсирует преступную глупость. Если Кулеба анонсирует десятый пакет санкций

Любые предложения решить вопрос дипломатическим путем воспринимаются Кремлем как слабость, поэтому агрессора надо бить на всех фронтах

Политический эксперт Александр Антонюк отмечает, что за почти год открытой российской агрессии против Украины восприятие этой войны миром кардинально изменилось.

"Если изначально некоторые, даже демократические страны, не верили в то, что Украина сможет выстоять, то теперь всё иначе. Соответственно, перелом давно наступил. И это – ключевая политическая оценка происходящего. Из заявлений Кулебы можно понять, что речь идет не только об увеличении поставок в Украину вооружений. Несмотря на различные политические дискуссии, можно смело утверждать, что Запад стал более единым. Да, есть "особое мнение" как у той же Венгрии. Но это скорее исключение из правил. Вместе с тем, видим четкую позицию США, Канады, Великобритании, ЕС – что война на истощение, которую решил вести Кремль, станет проигрышной для самой РФ", – подчеркивает эксперт.

Речь, поясняет он, идет уже об экзистенциальной войне. И на Западе поняли, что идти сейчас на уступки России – это значит создавать все условия для более широкой эскалации. И с ее стороны, и со стороны других авторитарных режимов.

"Любые предложения решить вопрос дипломатическим путем воспринимаются Кремлем как слабость. Соответственно, агрессора надо бить на всех фронтах. В том числе дипломатическом. Именно об этом – намерение Украины (и Кулеба сделал соответствующие акценты) добиться изгнания РФ из постоянных членов Совбеза ООН. Так Россия еще более утратит статус международного игрока. В ООН не попадают лишь совсем отсталые страны третьего мира или откровенно террористические", – отмечает Александр Антонюк.

По его мнению, важно и усиливать санкции. Причем не только в отношении РФ.

"Надо давить и тех, кто продолжает сохранять с ней экономические связи, помогает обходить ранее введенные ограничения. Такие государства также должны попадать действие санкций. Важно, чтобы Россия стала максимально токсичной. Страной замкнутого пространства по типу Северной Кореи. Соответствующие процессы, – уверен эксперт, – необходимо усиливать, снижая экономические возможности страны-агрессора, а тем самым — и возможность продолжать войну".

При этом следует понимать, что ресурсов у РФ еще достаточно, так что война может затянуться, предупреждает Александр Антонюк.

"Однако за год новой фазы войны России против Украины (а война у нас с 2014 года) Запад стал более трезво смотреть на происходящее, усилил (не так быстро и мощно, как нам бы хотелось, но в глобальной политике всё работает именно так) наши позиции, приблизил нашу победу", – констатирует эксперт.

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