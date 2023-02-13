Кулеба рассказал, какой удар ждет Россию "под 24 февраля"

Страна-агрессор должна запомнить годовщину начала полномасштабной войны в Украине. Именно поэтому Украина в тесном сотрудничестве с западными партнерами готовит новый масштабный пакет санкций, а также другие мероприятия, которые станут очень болезненными для путинского режима. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото: GETTY IMAGES

"Под 24 февраля будут новые санкции. Они будут объявлены в разных странах, в разных институтах. Это тоже будет часть этого сигнала единства ради победы. Что касается ООН и России в Совете безопасности – мы начали путь своим заявлением Министерства иностранных дел, которое обнародовали в конце прошлого года. Этот путь не будет быстрым... Потому что речь идет о перезагрузке, по сути, глобальной институции. Но у нас есть четкий план", — заявил Дмитрий Кулеба.

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он отметил, все будут понимать, что перед ними сидят мошенники, которые узурпировали мошенническим способом это место. Вот этот результат будет достигнут довольно быстро. А вот само исключение – безусловно, это займет время. И для этого надо, чтобы совпал ряд факторов.

"Для России уже достижение той первой цели, делегитимизации, которую я озвучил – это будет страшный международный удар. В ООН, в Киеве, во многих других столицах мира состоятся различные события, которые пошлют очень четкий сигнал президенту Путину: если ты, Путин, играешь в игру на истощение и думаешь, что время играет на твоей стороне, то ты глубоко ошибаешься ", — заявил дипломат.

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