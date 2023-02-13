Кулеба рассказал, какой удар ждет Россию "под 24 февраля"

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор должна запомнить годовщину начала полномасштабной войны в Украине. Именно поэтому Украина в тесном сотрудничестве с западными партнерами готовит новый масштабный пакет санкций, а также другие мероприятия, которые станут очень болезненными для путинского режима. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Дмитрий Кулеба. Фото: GETTY IMAGES
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он отметил, все будут понимать, что перед ними сидят мошенники, которые узурпировали мошенническим способом это место. Вот этот результат будет достигнут довольно быстро. А вот само исключение – безусловно, это займет время. И для этого надо, чтобы совпал ряд факторов.
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Также издание "Комментарии" сообщало — почему такое внимание к предстоящему визиту Байдена в Польшу – что станет ключевым.
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