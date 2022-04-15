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В блокировании эмбарго на энергоносители из России Зеленский обвинил Германию и Венгрию

Россия в этом году может заработать до 250 млрд фунтов стерлингов по такой продаже

сегодня, 00:26
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава нашей страны Владимир Зеленский предъявил обвинения Германии и Венгрии в отношении блокировок усилий по эмбарго на реализацию энергоносителей. Об этом украинский президент сказал, отвечая на вопросы журналистов BBC .

В блокировании эмбарго на энергоносители из России Зеленский обвинил Германию и Венгрию

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Отмечалось, что, если эмбарго на продажу энергоносителей не будет введено, РФ в этом году сможет иметь от их продаж до 250 млрд фунтов стерлингов, или 326 млрд долларов.

"Некоторые из наших друзей и партнеров понимают, что сейчас другое время, что это больше не вопрос бизнеса и денег... что это вопрос выживания", — сказал Зеленский.

Глава государства призывает другие страны предоставить Украине больше оружия, объяснив, что наша страна не получает его так быстро, как это нужно, чтобы отразиться от нападения РФ.

"Соединенные Штаты Америки, Великобритания, некоторые европейские страны – они пытаются помочь и помогают. Но все равно нам это нужно скорей, скорей и быстрее. Ключевое слово "сейчас", — подытожил украинский президент.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский рассказал, почему мир так и не понял, к какой войне на самом деле готовилась Россия. То, что Европейский Союз только сейчас начал обсуждать шестой пакет санкций, где речь идет о нефтяном эмбарго, свидетельствует о том, что цивилизованный мир в полной мере так и не осознал, к чему действительно готовилась Россия, какую войну она хотела развязать. Глава государства отметил, что затягивание с таким важным решением как отказ от российской нефти – это свидетельство того, что в Европе не поняли до конца, к какой войне подготовились в Кремле. Президент отметил, если на сегодняшний день далеко не все в Европе готовы отказаться от российского "голубого топлива", значит пока не может идти речь об отказе от российской нефти.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-61107725
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