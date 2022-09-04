В Берлине встретились Шмигаль и Штайнмайер, обсудили поставки немецкого оружия

В ходе визита в Берлин премьер-министр Украины Денис Шмигаль обсудил с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером поставки оружия в Украину. Шмигаль анонсировал передачу Украине немецкой системы ПВО и выразил надежду, что Берлин поможет Киеву построить сеть противовоздушной обороны.

Денис Шмыгаль и Франк-Вальтер Штайнмайер

Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Twitter Дениса Шмыгаля и Правительственный портал .

Украина продолжает отстаивать демократические ценности. В ходе встречи в Берлине с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером обсудили военную ситуацию, ужесточение санкций и необходимость предоставления оружия Украине. Поблагодарил за солидарность с украинцами и поддержку” — написал Шмигаль в Twitter.

Украинский премьер выразил благодарность Германии за финансовую, военную, гуманитарную и политическую поддержку. Также он заявил о необходимости Украины в тяжелом вооружении от союзников.

“Реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, которые передала Германия, хорошо показали себя на поле боя, и мы надеемся на увеличение поставок тяжелого вооружения. Кроме того, осенью ожидается передача сверхсовременной системы ПВО немецкого производства IRIS-T. В то же время, мы ожидаем, что Германия станет одним из лидеров в процессе развития противовоздушной обороны”, — заявил глава Кабмина.

В ходе встречи Штайнмайер и Шмигаль также обсудили план восстановления Украины.





Как ранее писали "Комментарии", Германия правительство предоставит Украине 200 млн евро на программы поддержки внутренних переселенцев.





Также мы сообщали, что новым послом Украины в Германии станет Алексей Макеев . Опытный дипломат со знанием немецкого языка сменит на должности Андрея Мельника, уволенного президентом Зеленским в июле.









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