В Балтийском море поврежден важный объект

В Балтийском море был поврежден кабель связи между Швецией и Эстонией, заявил шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин. Об этом сообщают "Комментарии".

На Балтике все больше преобладает НАТО

По его словам, кабель был поврежден в том же районе, что ранее поврежденный газопровод Balticconnector.

"В настоящее время мы не можем сказать, что повредило кабель",— заявил министр на пресс-конференции. Впрочем, он заверил, что кабель не порвался.

В данный момент также проходит расследование повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. В этом подозревают российское судно "Севморпуть", сообщили в пресс-службе финской Центральной криминальной полиции. Кроме того, среди "подозреваемых" и другие судна, которые находились в момент повреждения газопровода в этом квадрате. В частности, речь идет о судне Newnew Polar Bear.

Напомним, что ранее в НАТО заявляли об опасности - Россия может нацелиться на подводные интернет-кабели. Как отмечают эксперты, более 95% международного интернет-трафика передается около 400 подводными кабелями. По ним "ежедневно проходят финансовые операции на сумму около 10 триллионов долларов США".

Тем временем, в России проговорились о калеках, вернувшихся с Украины. Российский чиновник назвал шокирующие данные, о количестве ампутантов, которые возвращаются с войны в Украине.

Израиль назвал условия окончания войны. Еврейское государство может отказаться от проведении наземной операции и ударов по сектору Газа, но при выполнении трех условий.

А сборная Украины шокировала англичан в футбольном матче. Украинские футболисты обыграли юниорскую команду англичан и возглавили группу за выход на Евро.

