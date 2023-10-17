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В Балтийском море поврежден важный объект

Ранее в НАТО опасались, что целью атаки России могут стать подводные кабели

сегодня, 21:19
Автор:
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Константин Куликов
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В Балтийском море был поврежден кабель связи между Швецией и Эстонией, заявил шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин. Об этом сообщают "Комментарии".

В Балтийском море поврежден важный объект

На Балтике все больше преобладает НАТО

По его словам, кабель был поврежден в том же районе, что ранее поврежденный газопровод Balticconnector.


"В настоящее время мы не можем сказать, что повредило кабель",— заявил министр на пресс-конференции. Впрочем, он заверил, что кабель не порвался.

В данный момент также проходит расследование повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. В этом подозревают российское судно "Севморпуть", сообщили в пресс-службе финской Центральной криминальной полиции. Кроме того, среди "подозреваемых" и другие судна, которые находились в момент повреждения газопровода в этом квадрате. В частности, речь идет о судне Newnew Polar Bear.

Напомним, что ранее в НАТО заявляли об опасности - Россия может нацелиться на подводные интернет-кабели. Как отмечают эксперты, более 95% международного интернет-трафика передается около 400 подводными кабелями. По ним "ежедневно проходят финансовые операции на сумму около 10 триллионов долларов США".  

Тем временем, в России проговорились о калеках, вернувшихся с Украины. Российский чиновник назвал шокирующие данные, о количестве ампутантов, которые возвращаются с войны в Украине.  

Израиль назвал условия окончания войны. Еврейское государство может отказаться от проведении наземной операции и ударов по сектору Газа, но при выполнении трех условий.

А сборная Украины шокировала англичан в футбольном матче. Украинские футболисты обыграли юниорскую команду англичан и возглавили группу за выход на Евро.



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