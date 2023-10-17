Израиль назвал условия окончания войны

Операция Израиля в секторе Газа "может завершиться очень быстро, уже завтра, если ХАМАС сложит оружие, вернет наших заложников и сдастся, эта война может закончиться без единого выстрела", заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан во время заседания Совета Безопасности ООН, трансляция которого размещена в записи на сайте ООН. Об этом сообщают "Комментарии".

Израиль назвал свои условия прекращения боевых действий

По словам Эрдана, Совбез ООН переживает "поворотный момент, момент истины, который покажет всему человечеству, насколько легитимно само существование Совета".

Ранее в тот же день Совбез ООН отклонил проект резолюции РФ в отношении деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и перенес голосование по бразильскому проекту на 17 октября (18.00 по нью-йоркскому времени, 1.00 18 октября по-киевскому).

По словам израильского представителя, ХАМАС — террористическая группировка, которая стремится к уничтожению Израиля. Все уступки в она использовала для усиления своей мощи, в том числе активную международную экономическую помощь. Израиль, как заявил Гилад Эрдан, относиться к угрозам ХАМАС вполне серьезно, учитывая события 7 октября.

Напомним, что в ходе однодневного вторжения на территорию Израиля джихадисты убили 1200-1300 евреев, преимущественно гражданских израильтян. Среди их жертв были женщины, дети, старики. Многих из них убили после жестоких пыток, а их тела сожгли. Некоторые представители еврейских кругов сравнили эти события с Холокостом, обращая внимание на массовость и скорость убийств израильтян со стороны ХАМАС.

Сторонники Палестины, среди которых Россия, Иран, Сирия, большинство арабских государств, представители ООН считают, что авиационные удары по сектору Газа, блокада и вероятная наземная операция приведут к гуманитарной катастрофе и носят признаки коллективного наказания по отношению к жителям анклава.

Тем временем, выборы президента РФ: Песков ответил, есть ли у Путина конкуренты.

Израиль уже не гарантирует наземную операцию в Газе.

А Израиль запросил у США чрезвычайную военную помощь на миллиарды.