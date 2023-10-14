В Армении завершили ратификацию документа, которого боится Путин

Армения завершила процедуру ратификации Римского статута, который регулирует работу Международного уголовного суда. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на канцелярию армянского президента.

Путин

"13 октября президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года", – сказано в сообщении.

Кроме того, президент Армении подписал заявление парламента "О признании обратного действия юрисдикции Международного уголовного суда Республикой Армения", возможность чего предусмотрена статьей 12 частью 3 Устава.

Напомним, что Международный уголовный суд своим решением выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина по подозрению в совершении им преступлений против человечности, а именно — насильственном перемещении им и его подручными украинских детей в Россию. Эти действия могут трактоваться как акты геноцида, так как без разрешения законных опекунов украинских детей передают на усыновление в российские семьи, прерывают их связь с Украиной, способствуют их ассимиляции.

После принятия этого решения президент России длительное время не покидал России, опасаясь арест. Он проигнорировал участие в саммите БРИКС, который проходил в ЮАР. И только вчера смог посетить столицу Кыргыстана Бишкек.

По состоянию на 2023 год, 137 государств подписали Римский статут. Ратифицировали его 124, из них 33 — государства Африки, 20 — государства Азиатско-Тихоокеанского региона, 18 — Восточной Европы, 28 — государства Латинской Америки и Карибского бассейна и 25 — из Западной Европы и прочих регионов.

Тем временем, ХАМАС признал свою "ошибку".

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