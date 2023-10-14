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В Армении завершили ратификацию документа, которого боится Путин

Глава армянского государства завершил ратификацию Римского статута, согласно которому может быть задержан Путин

14 октября 2023, 23:45
Автор:
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Константин Куликов
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Армения завершила процедуру ратификации Римского статута, который регулирует работу Международного уголовного суда. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на канцелярию армянского президента.

В Армении завершили ратификацию документа, которого боится Путин

Путин

"13 октября президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года", – сказано в сообщении.


Кроме того, президент Армении подписал заявление парламента "О признании обратного действия юрисдикции Международного уголовного суда Республикой Армения", возможность чего предусмотрена статьей 12 частью 3 Устава.

Напомним, что Международный уголовный суд своим решением выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина по подозрению в совершении им преступлений против человечности, а именно — насильственном перемещении им и его подручными украинских детей в Россию. Эти действия могут трактоваться как акты геноцида, так как без разрешения законных опекунов украинских детей передают на усыновление в российские семьи, прерывают их связь с Украиной, способствуют их ассимиляции.

После принятия этого решения президент России длительное время не покидал России, опасаясь арест. Он проигнорировал участие в саммите БРИКС, который проходил в ЮАР. И только вчера смог посетить столицу Кыргыстана Бишкек.

По состоянию на 2023 год, 137 государств подписали Римский статут. Ратифицировали его 124, из них 33 — государства Африки, 20 — государства Азиатско-Тихоокеанского региона, 18 — Восточной Европы, 28 — государства Латинской Америки и Карибского бассейна и 25 — из Западной Европы и прочих регионов.

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