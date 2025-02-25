В Америке проснулись: может ли Трамп вообще быть президентом

Отказ президента США Дональда Трампа назвать "диктатором" российского правителя Владимира Путина возмутил экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Политик считает, что позиция Трампа явно говорит о несоответствии занимаемой должности.

У Трампа в голове каша, он не может быть президентом, считает Болтон. Коллаж: Комментарии

"Трамп считает Путина своим другом. Он не подходит на должность президента, поскольку не может отличить друзей Америки от ее врагов", — заявил экс-советник президента.

Болтон отмечает, что многие в США думают не так, и у Трампа большой "фан-клуб". Он сетует, что защитники Трампа считают, что все что он говорит — это якобы стратегия переговоров. В том числе, когда он говорит "А", а на следующий день — противоположное этому "Б".

"Я думаю, что это признак того, что в его голове полная каша, и он говорит все, что в нее попадает. Он считает Путина своим другом, а друзей диктаторами не называют", — заявил Болтон.

Джон Болтон был советником президента США по национальной безопасности при первой администрации Дональда Трампа.

Как сообщали "Комментарии", Трамп отказался называть президента России Владимира Путина диктатором. Стоит отметить, что до этого он назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов". "Я не использую эти слова необдуманно", — заявил хозяин Белого дома в начале переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда журналисты попросили уточнить, считает ли он и Путина, как Зеленского, диктатором.

"Комментарии" писали, что Зеленский поставил задачу добиться справедливого мира для Украины до конца 2025 года. Портал "Комментарии" публиковал также топ-10 высказываний Зеленского на его пресс-конференции 23 февраля, которые могут вызвать истерику у Трампа. Среди них была и фраза о Трампе, который "не навсегда". При этом украинский инвестбанкир Сергей Фурса высказал мнение, что Трамп не любит Зеленского и уже никогда не полюбит.