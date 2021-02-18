Уйдут из Донбасса и Крыма: как Европа может поставить режим Путина на грань разрушения

Стало известно, как Европейский союз и "коллективный Запад" могут поставить на грань разрушения режим Владимира Путина в России и заставить их уйти и оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Об этом рассказал народный депутат Украины нескольких созывов Андрей Сенченко в интервью изданию "Телеграф".

Фото: РИА-Новости

По его словам, страны Запада и Европа боятся жестко ответить санкциями на агрессивные действия России, аргументировав это тем, что Путин может начать атаковать не только ближайших соседей.

Он сказал, что Запад обладает мощнейшим рычагом, который может уничтожить режим Владимира Путина. Речь идет о введении эмбарго на покупку российской нефти. Также политик упомянул возможность отключения России от системы Swift (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи).

Сенченко сказал, что даже если речь зайдет только об угрозе введения санкций подобного рода, то это может вернуть Кремль в чувства и заставить россиян покинуть оккупированные ими территории Донбасса и Крыма, а также уйти из Грузии и Молдовы.

Политик отметил, что пока что европейцы не готовы к жестким мерам подобного рода. Он сказал, что они забывают о ценностях, на которых создавалось единое пространство Европы в обмен на российский газ и иллюзию безопасности.

Справка: с апреля 2014 года на Донбассе продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Янукович сделал заявление по поводу событий на Майдане.

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