Увидит ли Байден в глазах Путина мир: прогноз Порошенко

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Наталья Некрасова
У американского президента Джо Байдена нет сомнений относительно политики главы Кремля Владимира Путина. Об этом во время эфира на телеканале "Прямой" заявил пятый президент Украины Петр Порошенко, передают "Комментарии".
Петр Порошенко. Фото: скриншот видео ТК "Прямой"
По его мнению, вопросы по урегулированию ситуации на Донбассе и достройки "Северного потока-2" станут приоритетными во время встречи Байдена и Путина.
Перезагрузить отношения с президентом России Владимиром Путиным пытались американские президенты Джордж Буш-младший и Барак Обама. Десять лет назад Джо Байден в должности вице-президента США лично встречался с Путиным. Во время встречи он сказал Путину: "Я смотрю в ваши глаза, и не думаю, что у вас есть душа". Эту историю Порошенко сравнил с желанием президента Украины Владимира Зеленского в начале его каденции "посмотреть Путину в глаза".
Напомним, переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоятся в Женеве на вилле La Grange 16 июня. Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на встречу с главой Белого дома после зарубежной поездки Джо Байдена в Европу и встречи с главой Кремля.
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