Увидит ли Байден в глазах Путина мир: прогноз Порошенко

У американского президента Джо Байдена нет сомнений относительно политики главы Кремля Владимира Путина. Об этом во время эфира на телеканале "Прямой" заявил пятый президент Украины Петр Порошенко, передают "Комментарии".



Петр Порошенко. Фото: скриншот видео ТК "Прямой"

"Я знаю Байдена много лет. Он был у меня на инаугурации. Я знаю, что он — большой друг Украины и компетентный человек, которому не надо рассказывать о вызовах и угрозах, которые стоят перед Украиной", — отметил Порошенко.

По его мнению, вопросы по урегулированию ситуации на Донбассе и достройки "Северного потока-2" станут приоритетными во время встречи Байдена и Путина.

"Я твердо убежден, что из уважения к Украине, а не из-за уважения к Зеленскому, который демонстрирует такое неуважение к США и их лидерам, тема Украины, вопрос Украины будут одними из первых в повестке дня разговора Байдена с Путиным", — считает пятый президент Украины.

Перезагрузить отношения с президентом России Владимиром Путиным пытались американские президенты Джордж Буш-младший и Барак Обама. Десять лет назад Джо Байден в должности вице-президента США лично встречался с Путиным. Во время встречи он сказал Путину: "Я смотрю в ваши глаза, и не думаю, что у вас есть душа". Эту историю Порошенко сравнил с желанием президента Украины Владимира Зеленского в начале его каденции "посмотреть Путину в глаза".

"Байден в отличие от Зеленского не имеет никаких иллюзий, что в глазах Путина он не увидит и мира. Именно поэтому он сказал правду, что Путин должен понимать, что мир его воспринимает как убийцу. Не только Украина", — заявил Порошенко.

Напомним, переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоятся в Женеве на вилле La Grange 16 июня. Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на встречу с главой Белого дома после зарубежной поездки Джо Байдена в Европу и встречи с главой Кремля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!