"Усложненная верификация": в Кремле сказали, что тормозит обмен удерживаемых лиц

Сообщения о предстоящих переговорах России и представителях нашей страны относительно процесса обмена удерживаемых граждан в Москве не подтвердили. Этому мешает то, что до этого времени не решили проблему вокруг верификации списков по обмену. Об этом информирует ТСН, ссылаясь на данные российского медиа ТАСС, что разместило комментарий по этому поводу пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

По его словам, усложнена верификация списков лиц. Эта проблема со списками верификации является давней. И до этого времени ее не смогли решить. Эти трудности остаются как часть обобщенного комплекса вопросов, существующих между сторонами.

Вспоминая возможности предстоящего саммита "Россия-Украина-Турция", представитель Путина отметил, что возможностей решать проблему при существующем формате переговоров нет. Потому что Россия не представлена, как сторона конфликта.

Спикер Кремля снова вспомнил старые обвинения. Уже традиционно он поставил обвинение украинской стороне в невыполнении минских соглашений, которые, по его словам, очень важно сохранить.

Вместе с тем, глава нашей страны Владимир Зеленский 26 ноября отметил, что украинская сторона передаст российской через посредство главы Турции список из 450 украинцев, содержащихся в Донецке и в РФ. И ожидает сигнал от России.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кулеба рассказал, от чего зависит возможность нового наступления России. Решится Кремль или нет на новую военную авантюру в отношении Украины – зависит от двух факторов. Первый – это способность самой Украины дать отпор агрессору. Второй – готовность партнеров Украины скоординировать свои силы и оказать поддержку Киеву.

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