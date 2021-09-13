Ускоренная выдача паспортов в ОРДЛО и обострение на Донбассе: что задумала РФ накануне выборов в Госдуму

Эксперты для издания "Комментарии" проанализировали ситуацию в ОРДЛО накануне выборов в Госдуму, а также рассказали, как Россией окучивается регион, как события могут развиваться дальше и как влияют на происходящее российско-белорусские учения "Запад-2021".

Ускоренная выдача паспортов в ОРДЛО и обострение на Донбассе - Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

В преддверии выборов РФ вполне способна пойти на конфронтации и обострения, чтобы мобилизовать проимперский, провластный электорат

Ветеран, военный и политический эксперт, директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко считает, что активная переброска войска, приведение в движение больших воинских соединений в рамках учений "Запад-2021" значительно влияют на всю обстановку в целом.

"Мы видим активизацию арт-обстрелов на Донбассе. Стабильно много снайперского огня, попытка обстрелов малокалиберными средствами: автоматические гранатометы, противотанковые управляемые ракеты. А сейчас обстрелы именно батарейного типа, с использованием артсистем 122-мм, 152-мм. И это, возможно, также связано с учениями. Одна из версий, что идет отработка российскими артиллеристами своих навыков – по украинским позициям", – отмечает эксперт.

По его мнению, выборы в Госдуму также присутствуют в повестке ОРДЛО как важный политический фактор.

"В преддверии выборов РФ вполне способна пойти на конфронтации и обострения, чтобы мобилизовать проимперский, провластный электорат. С другой стороны, им нужно обеспечить проведение т.н. "выборов" с участием жителей ОРДЛО. Позиции партии власти – "Единой России" – довольно сложные. Несмотря на все ухищрения, на создание, по сути, антидемократического избирательного законодательства, которое должно максимально зачистить электоральное пространство, чтобы ни один неугодный не имел шансов даже выдвинуться, не говоря уж о том, чтобы быть избранным – реальный рейтинг партии власти очень низок. Потому сейчас из оккупированных территорий Донбасса пытаются сделать Чечню-2. Ведь Чечня, как известно, дает регулярно 99% на каждых выборах за Путина и "Единую Россию". Вот и тут будут пробовать получить под это около миллиона голосов", – прогнозирует Юрий Кочевенко.

По его мнению, их, скорее всего, дорисуют, потому что российские паспорта и СНИЛС (Страховой номер индивидуального лицевого счёта, позволяющий принимать участие в электронном голосовании) в ОРДЛО получили около 400-500 тыс. человек.

"В целом я в прогнозах не изменен. Нас ожидает стабильно напряженная осень, – предупреждает эксперт. – Это сопряжено и с выборами, и с фактором российско-белорусских учений, и с предполагаемым оставлением российских войск в Беларуси после них. И с вероятностью создания там российских военных баз".

Обострение ситуации на востоке Украины – не случайно. Совпадение с учениями – не случайно

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев обращает внимание, что накануне выборов в Госдуму прозвучали заявления о возможности объединении квазиреспублик.

"С одной стороны – разговоры о т.н. объединении должны показать жителям оккупированных территорий возможность интеграции самопровозглашенных республик с РФ. Дать призрачную надежду. С другой стороны – это инструмент политического давления на Украину", – считает эксперт.

Он напоминает, что в Минских соглашениях фигурируют отдельно "ЛНР" и "ДНР". Говорить об их субъектности нет смысла, но стоят подписи двух отдельных образований.

"О невозможности объединения в марте говорил сам главарь "ДНР" Пушилин. А один из бывших главарей, Стрелков-Гиркин, пояснял, что данные квазиобразования были созданы с целью реинтеграции их в Украину на условия РФ. Тот самый особый статус. Смена риторики свидетельствует о том, что после заявления Украиной о возможности пересмотра Минских соглашений либо расширения переговорного формата за счет тех же США, Россия решила отыгрывать "принцип бумеранга". Мол, если вы пойдете таким путем, то будет запущен механизм объединения квазиреспублик", – поясняет Дмитрий Снегирев.

По его мнению, ускоренные темы паспортизации в ОРДЛО говорят о том, что РФ оставляет за собой право монопольного влияния на эти территории.

"Выдано, по разным оценкам, до 1 млн российских паспортов. Развернуто 140 пунктов для электронного голосования. Также принято решение о вывозе желающих непосредственно проголосовать на территории России. Причем облегчена транспортная логистика между Россией и непризнанными республиками. В дни голосования впускать-выпускать намерены только их", – отмечает эксперт.

Дмитрий Снегирев не сомневается, что российско-белорусские военные учения "Запад-2021" также крепко подвязаны к выборам и к ситуации на Донбассе.

"Обострение ситуации на востоке Украины – не случайно. Совпадение с учениями – не случайно. Заявление РФ о невозможности продления работы специальной мониторинговой мисси ОБСЕ на двух КПВВ ("Гуково" и "Донецк" на попранной россиянами украинской границе в районе ОРДЛО) – не случайно. Всё это следует воспринимать как элемент давления на официальный Киев накануне проведения выборов в Госдуму. Плюс – демонстрация силы перед внутренними потребителями. Мол, мы и оружием можем бряцать, и всяким миссиям от ворот – поворот дать, и кого угодно "нагнуть". А российский электорат такое любит", – акцентирует Дмитрий Снегирев.

Кроме того он отметил увеличение количества "отпускников" (российских военнослужащих) на территории ОРДЛО.

"Еще недавно официально называлась численность оккупационных сил в 35 тысяч (это и участники незаконных вооруженных формирований, и кадровые российские военнослужащие). А на днях прозвучала уже цифра в 37 тыс. Что говорит об увеличении российских оккупационных сил и приводит к увеличению количества провокаций непосредственно у линии разграничения. Всё это можно напрямую связать с датой проведения выборов и датой начала российско-белорусских военных учений", – уверен эксперт.

Ранее издание "Комментарии" писало , что на Донбассе снова "заговорила" артиллерия, президент не исключает войны: стоит ли вновь готовиться к повторению 2014-го.

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