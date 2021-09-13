На Донбассе снова «заговорила» артиллерия, президент не исключает войны: стоит ли вновь готовиться к повторению 2014-го

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Кравцев Сергей
Ситуация на Донбассе накалилась: стало значительно больше обстрелов и жертв. У границ Украины проходят российско-белорусские учения "Запад-2021", а самопровозглашенный президента Беларуси Александр Лукашенко обещает закупить у России вооружения на 1 млрд долларов. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках форума Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве не исключил вероятность полномасштабной войны с Россией. Секретарь СНБО Алексей Данилов уверяет, что украинская армия способна отвоевать Донецк и Луганск, но это сопряжено с огромным количеством жертв. Эти опасные заявления и события проанализировали для портала "Комментарии" эксперты.
Война на Донбассе Фото из открытых источников
Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко уверен, что совокупность факторов (обострение на Донбассе, стремительное сближение РФ с Беларусью, заявления о возможной "большой войне") подтверждает – вопросы безопасности, угроза расширения ведения боевых действий становятся всё более актуальными.
Оценивая заявления секретаря СНБО Данилова о возможности провести военную операцию по освобождению Луганска и Донецка, Игорь Романенко вспоминает, как Порошенко в 2014-м за две недели обещал закончить АТО. Говоря об обещании Порошенко, генерал-лейтенант отмечает, в намерении пятого президента был смысл, это было возможно. Но, когда наши войска подошли к Донецку и Луганску в ходе наступления, надо было обходить их и двигаться к границе. Боевики бы сами сбежали, они уже и готовились к этому. Но это стояние под угрозы со стороны РФ привели к тому, что Путин, в конце концов, ввел боевые части на территорию Украины – и произошел Иловайск и так далее. Помня это, нам надо делать выводы. И Данилов говорил именно об этом, что попробуй мы сейчас действовать силовыми методами, РФ не остановится. Начнутся полномасштабные боевые действия со всеми вытекающими последствиями.
По словам Романенко, нынешнее обострение на Донбассе связано с тем, что Путин понимает – участвовать в переговорах придется. И возможно, к ним присоединяться в том или ином формате США. А потому он хочет подойти к такой встрече с максимальной сильной позицией. И максимально ослабить руководство украинского государства, накаляя ситуацию на фронте, что, понятно, накаляет ситуацию в Украине в целом.
Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец считает, что заявление президента Зеленского о вероятной "большой войне" с РФ является соответствующим сложившейся обстановке.
По его мнению, оккупированный Крым выбран как место, якобы страдающее от украинских диверсантов, не случайно.
Комментируя заявления Данилова, что украинская армия может взять Донецк и Луганск, Тарас Березовец отметил, что в нынешних реалиях это невозможно. Что, похоже, понимает и Данилов, сам же сделавший подобное уточнение. Если бы там были просто военные корпуса террористических "республик", то, безусловно имелся шанс у силовой операции. Но мы понимаем, что в эту войну будет (и есть) полномасштабно втянута Россия. Не просто так они выдали уже свыше 250 тысяч российских паспортов в ОРДЛО. И не будут они со стороны наблюдать за тем, как украинская армия станет брать Донецк и Луганск. Это бы стало как раз-таки обоснованием для "помощи". Более того – оккупанты в любой момент легко могут устроить самообстрел, самоподрыв на территории т.н. "ДНР" и "ЛНР". Обвинить в этом Украину. И начать полномасштабное наступление с использованием российских вооруженных сил.
Березовец считает, что ситуация на Донбассе обострилась, прежде всего, потому что Путин признал ущербность и де-факто проигрыш своей стратегии по впихиванию ОРДЛО на условиях Кремля в состав Украины.
Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук согласен с тем, что возможность "большой войны" за последнее время не уменьшилась, а, возможно, даже усилилась.
По мнению Петра Олещука, "военные" заявления представителей украинской власти, очевидно, призваны показать, что она понимает риски и готова к отражению соответствующих угроз.
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