На Донбассе снова «заговорила» артиллерия, президент не исключает войны: стоит ли вновь готовиться к повторению 2014-го

Ситуация на Донбассе накалилась: стало значительно больше обстрелов и жертв. У границ Украины проходят российско-белорусские учения "Запад-2021", а самопровозглашенный президента Беларуси Александр Лукашенко обещает закупить у России вооружения на 1 млрд долларов. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках форума Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве не исключил вероятность полномасштабной войны с Россией. Секретарь СНБО Алексей Данилов уверяет, что украинская армия способна отвоевать Донецк и Луганск, но это сопряжено с огромным количеством жертв. Эти опасные заявления и события проанализировали для портала "Комментарии" эксперты.

Война на Донбассе Фото из открытых источников

Наше военное руководство говорит, что мы контролируем ситуацию, что мы готовится проводить зеркальные военные учения с нашей стороны – с участием 15 государств

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко уверен, что совокупность факторов (обострение на Донбассе, стремительное сближение РФ с Беларусью, заявления о возможной "большой войне") подтверждает – вопросы безопасности, угроза расширения ведения боевых действий становятся всё более актуальными.

"С весны по настоящее время ситуация находится в развитии. И она усугубилась. Да, наше военное руководство говорит, что мы контролируем ситуацию, что мы готовится проводить зеркальные военные учения с нашей стороны – с участием 15 государств. И это правильный ход. Проблема в том, что по потенциалу, по возможности начать в течение недели широкомасштабные боевые действия по отношению к Украине, Польше и странам Прибалтики ситуация со стороны РФ угрожающая. И вероятность перехода к широкомасштабной войне, действительно, увеличилась, – подчеркивает генерал. – И важно всеми способами, прежде всего дипломатическими, не дать этому случиться".

Оценивая заявления секретаря СНБО Данилова о возможности провести военную операцию по освобождению Луганска и Донецка, Игорь Романенко вспоминает, как Порошенко в 2014-м за две недели обещал закончить АТО. Говоря об обещании Порошенко, генерал-лейтенант отмечает, в намерении пятого президента был смысл, это было возможно. Но, когда наши войска подошли к Донецку и Луганску в ходе наступления, надо было обходить их и двигаться к границе. Боевики бы сами сбежали, они уже и готовились к этому. Но это стояние под угрозы со стороны РФ привели к тому, что Путин, в конце концов, ввел боевые части на территорию Украины – и произошел Иловайск и так далее. Помня это, нам надо делать выводы. И Данилов говорил именно об этом, что попробуй мы сейчас действовать силовыми методами, РФ не остановится. Начнутся полномасштабные боевые действия со всеми вытекающими последствиями.

По словам Романенко, нынешнее обострение на Донбассе связано с тем, что Путин понимает – участвовать в переговорах придется. И возможно, к ним присоединяться в том или ином формате США. А потому он хочет подойти к такой встрече с максимальной сильной позицией. И максимально ослабить руководство украинского государства, накаляя ситуацию на фронте, что, понятно, накаляет ситуацию в Украине в целом.

Заявление Зеленского о том, что вероятность полномасштабной войны с РФ существует – вполне логичное. Он просто озвучивает данные военной разведки

Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец считает, что заявление президента Зеленского о вероятной "большой войне" с РФ является соответствующим сложившейся обстановке.

"Со стороны российского руководства всё чаще звучат заявления, что Украина якобы является террористическим государством. Сообщается, что уже второй якобы теракт был предотвращен силами ФСБ в Крыму. В первый раз речь шла о "предотвращении взрывов на гражданских объектах", теперь о как бы "подготовке взрыва на газопроводе". Согласно российской военной концепции, это всё может послужить началом для полномасштабной войны даже без объявления войны. Исходя из логики Кремля, если Украина – террористическое государство, если с ее стороны исходит угроза, то РФ может нанести удар", – поясняет Тарас Березовец.

По его мнению, оккупированный Крым выбран как место, якобы страдающее от украинских диверсантов, не случайно.

"Удар оттуда будет наиболее эффективным со стороны российских вооруженных сил, поскольку юг Украины прикрыт меньше всего. И поэтому заявление Зеленского о том, что вероятность полномасштабной войны с РФ существует – вполне логичное. Он просто озвучивает данные военной разведки", – отмечает эксперт.

Комментируя заявления Данилова, что украинская армия может взять Донецк и Луганск, Тарас Березовец отметил, что в нынешних реалиях это невозможно. Что, похоже, понимает и Данилов, сам же сделавший подобное уточнение. Если бы там были просто военные корпуса террористических "республик", то, безусловно имелся шанс у силовой операции. Но мы понимаем, что в эту войну будет (и есть) полномасштабно втянута Россия. Не просто так они выдали уже свыше 250 тысяч российских паспортов в ОРДЛО. И не будут они со стороны наблюдать за тем, как украинская армия станет брать Донецк и Луганск. Это бы стало как раз-таки обоснованием для "помощи". Более того – оккупанты в любой момент легко могут устроить самообстрел, самоподрыв на территории т.н. "ДНР" и "ЛНР". Обвинить в этом Украину. И начать полномасштабное наступление с использованием российских вооруженных сил.

Березовец считает, что ситуация на Донбассе обострилась, прежде всего, потому что Путин признал ущербность и де-факто проигрыш своей стратегии по впихиванию ОРДЛО на условиях Кремля в состав Украины.

"Он понял, что этого не будет. Поэтому россияне переходят к следующему этапу — полномасштабному запугиванию, которое может закончиться и полномасштабным вторжением", – предупреждает эксперт.

В Кремле могут попробовать решить все проблемы "единым ударом"

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук согласен с тем, что возможность "большой войны" за последнее время не уменьшилась, а, возможно, даже усилилась.

"После ухода США из Афганистана у российского руководства может сложиться мнение, что Штаты больше не будут принимать активное участие и в жизни Украины. Потому в Кремле могут попробовать решить все проблемы "единым ударом". Тем более, что Россия продолжает поглощение Беларуси. А это на тысячу км увеличивает границу, через которую может быть осуществлено нападение", – подчеркивает эксперт.

По мнению Петра Олещука, "военные" заявления представителей украинской власти, очевидно, призваны показать, что она понимает риски и готова к отражению соответствующих угроз.

"Что касается обострения ситуации на Донбассе, то это может быть индикатором недовольства в Кремле по поводу проведения "Крымской платформы". И выражается это недовольство наиболее понятным для Кремля способом — путем военной эскалации", – резюмирует политолог.

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