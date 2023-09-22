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Армянские формирования Карабаха начали сдавать оружие

Самопровозглашенная армянская республика Арцах в Нагорном Карабахе и ее вооруженные формирования самороспускаются, в ответ на ультиматум Азербайджана

сегодня, 20:51
Автор:
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Константин Куликов
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Вооруженными формированиями Карабаха начата сдача вооружения и военной техники "под контролем российских миротворцев". Об этом, как сообщают "Комментарии", заявили в Минобороны РФ, чьи формирования расположены между армянскими и азербайджанскими силами.

Армянские формирования Карабаха начали сдавать оружие

Армия Арцаха

По данным военных РФ, на которых ссылается российский ТАСС, уже сдано шесть единиц бронетехники и более 800 единиц стрелкового оружия.


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При этом более 800 мирных жителей остаются в расположении российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

По данным российской стороны, были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня, но пострадавших от этого нет.

В тоже время стало известно о двух обстрелах российских военных. По данным украинского журналиста Юрия Бутусова, в ходе сегодняшнего обстрела со стороны армянских формирований погиб один российский военный, а 20 сентября азербайджанские военные обстреляли автомобиль с высокопоставленными российскими офицерами — погиб заместитель командира российского контингента, капитан 1-го ранга Иван Ковган и еще несколько военных. Известно, что Иван Ковган официально занимал должность заместителя командующего подводными силами Северного флота РФ. Его отправили в Нагорный Карабах только два месяца назад.

В обстреле обвинили азербайджанских военных, а президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину и принес свои извинения за этот инцидент.

Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе расположен в регионе на основании заявления о прекращении огня, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и России по результатам Второй карабахской войны. Российский миротворческий контингент размещен вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Его численность — 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники, по 4 вертолета Ми-8 и Ми-24. 

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