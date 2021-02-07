Ушел из жизни бывший глава Черкасской ОГА: ему было 67 лет

В возрасте 67 лет скоропостижно скончался бывший глава Черкасской областной государственной администрации, нардеп и ректор Белоцерковского национального аграрного университета Анатолий Даниленко. Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковского НАУ.

Даниленко имел степень доктора экономических наук, звание профессора и академика Национальной академии аграрных наук Украины. За его авторством числится более 130 научных работ.

Анатолий Даниленко окончил Белоцерковский сельскохозяйственный институт, Уманский педагогический институт имени Тычины и Ровенский государственный технический университет.

Он был депутатом Верховной Рады УССР, также избирался народным депутатом Украины с 1994 по 1998 годы. Также работал депутатом Киевского областного совета 7 созыва с 2015 по 2020 год. С 1998 по 1999 год Даниленко возглавлял Черкасскую область.

С 1999 по 2005 год Анатолий Даниленко был главой Государственного комитета Украины по земельным ресурсам. Президент Украины Леонид Кучма во время своей каденции наградил его орденом "За заслуги" 3 и 2 степеней.

У Анатолия Даниленко осталась жена и двое дочерей. О причинах его смерти на данный момент не сообщается.

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего шоумена и нардепа от "Слуги народа" Александра Скичко главой Черкасской ОГА. Он занял эту должность в возрасте 29 лет.

Скичко был избран в Раду на досрочных парламентских выборах по 197 округу в Черкасской области.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Ярош предложил Зеленскому принять закон о коллаборантах.

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