Украину могут поставить перед фактом: что Трамп и Путин готовят за спиной Киева

Встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина рассматривается пока теоретически без подтвержденных намерений сторон. Однако известно, что лидеры стран планируют посетить 33-й саммит лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проведут в Китае (Шэньчжэнь). Искусственный интеллект спрогнозировал, чем грозит Украине встреча лидеров США, Китая и России.

Трамп, Путин, Си. Фото портал "Комментарии"

Самая большая угроза, по мнению ChatGPT, – давление на Киев ради быстрого завершения войны. Речь идет о возможных территориальных уступках, ограничениях оборонных возможностей и перемирии без надежных гарантий безопасности.

Дополнительный риск чат-бот видит в ослаблении части санкций против России и разногласиях между Вашингтоном и Киевом из-за украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре. Это может создать у Путина впечатление, что затягивание войны приносит политические дивиденды.

В то же время ChatGPT не считает уступки Москве неизбежными: у Китая и США есть собственные интересы. Главная опасность – перемирие, которое позволит России сохранить силы для нового нападения.

Gemini рассматривает возможный саммит как риск возврата к разделу мира на сферы влияния. По мнению чат-бота, Трамп может попытаться достичь скорейшего соглашения ради политических дивидендов, тогда как Пекин и Москва получат возможность закрепить требования Кремля.

Среди угроз – навязывание Украине нейтралитета, прекращение военной помощи или отказ от возвращения оккупированных территорий в обмен на формальное прекращение огня.

Отдельно Gemini предупреждает о дипломатическом шантаже: несогласие Киева с результатами переговоров может поставить под угрозу американскую поддержку и передачу разведданных. Для Путина такой формат также означал бы выход из международной изоляции, а для Китая – усиление роли в вопросах европейской безопасности.

DeepSeek считает самой большой угрозой не сам факт переговоров, а легитимизацию Путина как равноправного участника крупного геополитического соглашения. При таком сценарии Украина рискует оказаться в роли стороны, которой останется только согласиться с уже принятыми решениями.

Худший вариант, по прогнозу чат-бота, – прекращение огня по линии фронта в обмен на ослабление давления на Москву, но без реальных гарантий безопасности для Украины. В таком случае Россия сможет перегруппировать войска и закрепить захваченные территории, в то время как Украина не получит надежную защиту от нового нападения. DeepSeek отмечает: это может быть не завершение войны, а лишь пауза на выгодных для Кремля условиях.

В итоге все три чата-боты называют общую угрозу: судьбу Украины могут попытаться решить без ее участия, а прекращение огня — не подкрепить гарантиями безопасности. Отличия – в акцентах: ChatGPT отмечает риск невыгодного мира, Gemini – на потере украинской субъектности и американской зависимости, а DeepSeek – на легитимизации Путина и возможности для России подготовиться к новому этапу войны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что грозит Зеленскому из-за конфликта с Трампом.



