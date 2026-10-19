Україну можуть поставити перед фактом: що Трамп і Путін готують за спиною Києва

Зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна розглядається поки теоретично, без підтверджених намірів сторін. Однак відомо, що лідери країн планують відвідати 33-й саміт лідерів країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який проведуть в Китаї (у місті Шеньчжень). Штучний інтелект спрогнозував, чим загрожує Україні зустріч лідерів США, Китаю та Росії.

Трамп, Путін, Сі. Фото портал "Коментарі"

Найбільша загроза, на думку ChatGPT, — тиск на Київ заради швидкого завершення війни. Йдеться про можливі територіальні поступки, обмеження оборонних можливостей і перемир’я без надійних гарантій безпеки.

Додатковий ризик чат-бот бачить у послабленні частини санкцій проти Росії та розбіжностях між Вашингтоном і Києвом через українські удари по російській нафтовій інфраструктурі. Це може створити у Путіна враження, що затягування війни приносить політичні дивіденди.

Водночас ChatGPT не вважає поступки Москві неминучими: Китай і США мають власні інтереси. Головна небезпека — перемир’я, яке дозволить Росії зберегти сили для нового нападу.

Gemini розглядає можливий саміт як ризик повернення до поділу світу на сфери впливу. На думку чат-бота, Трамп може спробувати досягти швидкої угоди заради політичних дивідендів, тоді як Пекін і Москва отримають можливість закріпити вимоги Кремля.

Серед загроз — нав’язування Україні нейтралітету, припинення військової допомоги або відмова від повернення окупованих територій в обмін на формальне припинення вогню.

Окремо Gemini попереджає про дипломатичний шантаж: незгода Києва з результатами переговорів може поставити під загрозу американську підтримку та передачу розвідданих. Для Путіна такий формат також означав би вихід із міжнародної ізоляції, а для Китаю — посилення ролі у питаннях європейської безпеки.

DeepSeek вважає найбільшою загрозою не сам факт переговорів, а легітимізацію Путіна як рівноправного учасника великої геополітичної угоди. За такого сценарію Україна ризикує опинитися в ролі сторони, якій залишиться лише погодитися з уже ухваленими рішеннями.

Найгірший варіант, за прогнозом чат-бота, — припинення вогню по лінії фронту в обмін на послаблення тиску на Москву, але без реальних гарантій безпеки для України. У такому разі Росія зможе перегрупувати війська та закріпити захоплені території, тоді як Україна не отримає надійного захисту від нового нападу. DeepSeek наголошує: це може бути не завершення війни, а лише пауза на вигідних для Кремля умовах.

У висновку усі три чат-боти називають спільну загрозу: долю України можуть спробувати вирішити без її участі, а припинення вогню — не підкріпити гарантіями безпеки. Відмінності — в акцентах: ChatGPT наголошує на ризику невигідного миру, Gemini — на втраті української суб’єктності та американській залежності, а DeepSeek — на легітимізації Путіна й можливості для Росії підготуватися до нового етапу війни.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що загрожує Зеленському через конфлікт з Трампом.



