Конфлікт зі США дорого обійдеться Україні: що тепер загрожує Зеленському

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить удари по нафтопереробних заводах Росії, попри попередження США про можливе припинення передавання розвідданих. Три моделі штучного інтелекту спрогнозували подальші кроки президента Дональда Трампа та вказали на головні ризики для України.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

На думку чат-бот ChatGPT, заява Зеленського свідчить про небажання Києва дозволити Вашингтону визначати цілі українських ударів. НПЗ не лише джерело доходів Росії, а й частина її воєнної економіки. Відмова від атак без зустрічних поступок Москви послабила б Україну.

Водночас обмеження розвідувальної підтримки США може вдарити по оборонних можливостях України. Трамп здатен посилити тиск через скорочення обміну розвідданими, затримки зброї та обмеження технологічної допомоги. Також можливий персональний політичний тиск на Зеленського. Однак повний розрив відносин невигідний Вашингтону, тому ChatGPT прогнозує торг із погрозами.

Чат-бот Grok вважає, що Трамп прагне швидко завершити війну й представити угоду як власну перемогу. Серед можливих мотивів — передвиборчі інтереси та бажання отримати дешевше дизельне пальне.

За прогнозом моделі ШІ, США можуть вибірково обмежувати розвіддані й постачання зброї, яка допомагає Україні бити вглиб Росії. Паралельно Трамп може посилити заяви про те, що Зеленський перешкоджає миру, та просувати ідею зміни українського лідера.

Для України Grok прогнозує спроби нав'язати одностороннє енергетичне перемир'я та замороження фронту в обмін на економічні поступки Москви. Якщо Київ відмовиться, тиск може зрости. Вихід чат-бот бачить у пошуку надійнішої опори в Європі. Жити буде важче, резюмує модель ШІ.

Чат-бот DeepSeek оцінює продовження ударів по російських НПЗ як небезпечне протистояння з головним союзником. Водночас він визнає логіку Києва: атаки на нафтову галузь залишаються важелем тиску на Путіна, а відмовлятися від них на тлі російських ударів по Україні недоцільно.

На думку DeepSeek, Трамп прагне швидко завершити війну, а українські атаки заважають його планам. Погрози щодо розвідданих, Starlink і зброї чат-бот трактує як спосіб змусити Київ поступитися. Серед можливих кроків — поступове згортання розвідувальної підтримки, заморожування нових пакетів озброєнь і публічний тиск на українську владу. Зеленський, на думку моделі, може залишатися окремою мішенню через небажання погоджуватися на домовленості з москвою. Головний ризик — втрата критично важливої допомоги США.

Висновок. Усі три чат-боти прогнозують посилення американського тиску через розвіддані, зброю та технології, а також персональний тиск на Зеленського. Відрізняються пояснення мотивів Трампа: ChatGPT наголошує на торзі без повного розриву відносин, Grok — на передвиборчих інтересах та енергетичному перемир'ї, а DeepSeek — на ризику поступового згортання допомоги Україні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чого Трамп не пробачить Зеленському.



