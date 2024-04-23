Украинские мужчины будут массово получать гражданство других стран. Названная причина

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Ткачик Олеся
Проблема мобилизации состоит в том, что ее нужно было проводить гораздо раньше, считает Мирослав Гай. При этом, по его мнению, предельный возраст должен был быть не 25, а 21 год.
Очереди в консульствах
Теперь же, отмечает военный, многие молодые люди уехали или пытаются уехать.
По его словам, нужно думать о сохранении государства, как концепции победы, а затем укрепления этого государства и ВПК Украины, как концепции выживания, а это вступление в ЕС, внедрение судебной и экономической реформы и вступление в НАТО.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ряде стран украинским мужчинам перестали предоставлять консульские услуги. Как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, было принято решение об ограничении доступа мужчин к получению консульских услуг. По его словам, это справедливо, поскольку мужчины, решившие в трудное для страны время убежать, не могут рассчитывать на то, что будут получать что-то от государства, которое они фактически предали.
Вместе с тем, правозащитники считают, что МИД на данном этапе превысил свои полномочия , ведь инициативы МИД опираются на новый закон о мобилизации, который вступит в силу только 17 мая. До этого времени, говорят эксперты, украинские мужчины не должны иметь никаких ограничений на предоставление им услуг в консульствах.
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Ігор
23 апреля 2024, 18:32
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