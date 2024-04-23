Украинские мужчины будут массово получать гражданство других стран. Названная причина

Проблема мобилизации состоит в том, что ее нужно было проводить гораздо раньше, считает Мирослав Гай. При этом, по его мнению, предельный возраст должен был быть не 25, а 21 год.

Очереди в консульствах

Теперь же, отмечает военный, многие молодые люди уехали или пытаются уехать.

"Лишение их консульских услуг приведет к массовым попыткам получить гражданство европейских стран. В результате мы увеличиваем демографический кризис. Это будет одно из главных последствий этой войны. И рейтингов такая политика не добавит",

– отметил Мирослав Гай.

По его словам, нужно думать о сохранении государства, как концепции победы, а затем укрепления этого государства и ВПК Украины, как концепции выживания, а это вступление в ЕС, внедрение судебной и экономической реформы и вступление в НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ряде стран украинским мужчинам перестали предоставлять консульские услуги. Как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, было принято решение об ограничении доступа мужчин к получению консульских услуг. По его словам, это справедливо, поскольку мужчины, решившие в трудное для страны время убежать, не могут рассчитывать на то, что будут получать что-то от государства, которое они фактически предали.

Вместе с тем, правозащитники считают, что МИД на данном этапе превысил свои полномочия , ведь инициативы МИД опираются на новый закон о мобилизации, который вступит в силу только 17 мая. До этого времени, говорят эксперты, украинские мужчины не должны иметь никаких ограничений на предоставление им услуг в консульствах.