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Украинские мужчины будут массово получать гражданство других стран. Названная причина

Решение МИД по ограничению доступа мужчин к получению консульских услуг приведет к тому, что они будут массово получать гражданство других стран, заявил в Фейсбуке военный Мирослав Гай

23 апреля 2024, 19:20 comments3078
Автор:
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Ткачик Олеся
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Проблема мобилизации состоит в том, что ее нужно было проводить гораздо раньше, считает Мирослав Гай. При этом, по его мнению, предельный возраст должен был быть не 25, а 21 год.

Украинские мужчины будут массово получать гражданство других стран. Названная причина

Очереди в консульствах

Теперь же, отмечает военный, многие молодые люди уехали или пытаются уехать.

"Лишение их консульских услуг приведет к массовым попыткам получить гражданство европейских стран. В результате мы увеличиваем демографический кризис. Это будет одно из главных последствий этой войны. И рейтингов такая политика не добавит",
– отметил Мирослав Гай.

По его словам, нужно думать о сохранении государства, как концепции победы, а затем укрепления этого государства и ВПК Украины, как концепции выживания, а это вступление в ЕС, внедрение судебной и экономической реформы и вступление в НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ряде стран украинским мужчинам перестали предоставлять консульские услуги. Как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, было принято решение об ограничении доступа мужчин к получению консульских услуг. По его словам, это справедливо, поскольку мужчины, решившие в трудное для страны время убежать, не могут рассчитывать на то, что будут получать что-то от государства, которое они фактически предали.

Вместе с тем, правозащитники считают, что МИД на данном этапе превысил свои полномочия , ведь инициативы МИД опираются на новый закон о мобилизации, который вступит в силу только 17 мая. До этого времени, говорят эксперты, украинские мужчины не должны иметь никаких ограничений на предоставление им услуг в консульствах.




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Источник: https://www.facebook.com/myroslavhai/posts/pfbid02ibFRTeDkkgsX795qEjtV6Fa8ATFfDaasqTBkRtTC3KgL6t4RhRDKg2KTzU3Nre5rl
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