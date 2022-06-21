Украине предоставили статус партнера-участника Инициативы трех морей, - президент Польши

Украина стала партнером и членом Инициативы трех морей(ИТМ), созданной в 2016 году. Об этом написал президент Польши в Инстаграме.

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"Все мы поддерживаем предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. Мы глубоко убеждены, что этот статус она получит. Мы решили создать новый вид партнерства с Триморьем и предоставили его Украине. Предполагаем, что присоединиться к этому партнерству могут другие страны Центральной Европы, которые еще не в ЕС и стремятся к этому", — отметил Анжей Дуда.



Платформа "Инициатива трех морей" насчитывает 12 стран-членов Центральной Европы. Целью создания экономического союза было налаживание сотрудничества между участниками, логистика, реализация инфрастурктурных проектов и т.д. Польша является участником ИТМ, как Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия и Эстония.

В настоящее время Анжей Дуда заявил о том, что возможно вступление новых членов, желающих присоединиться и главной целью которых является сотрудничество и евроинтеграция.



20 июня президент Зеленский выступил на 7-ом саммите ИТМ в Риге и заявил о том, что наше государство должно стать участником Инициативы, предложил помощь и сотрудничество европейским странам в разных областях.



Как писал портал "Комментарии", первым предложением от Украины для ИТМ было усиление сотрудничества в логистических вопросах, ведь именно государства Триморья – это наша связь с внешним миром. Через их территорию происходит поставка оружия, горючего, гуманитарной помощи для страны, сохранение транспортных потоков, экспорт украинского зерна, миграция переселенцев. Всего Зеленский привел шесть пунктов, которые может выполнить наша страна.



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