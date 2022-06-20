Украина должна быть участником "Инициативы трех морей", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на саммите Триморья 20 июня. Глава государства подчеркнул, что Украина должна быть участником Инициативы трех морей ИТМ, поэтому нужно найти пути присоединения нашей страны к ИТМ. Ведь только с Украиной страны восточной Европы могут реализовать весь свой потенциал .

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Первым предложением было усиление сотрудничества в логистических вопросах, ведь именно государства Триморья – это наша связь с внешним миром. Через их территорию происходит поставка оружия, горючего, гуманитарной помощи для страны , сохранение транспортных потоков, экспорт украинского зерна, миграция переселенцев.

Второе предложение – сотрудничество и углубление связей в транспортной сфере и перевозках через границы, увеличение пунктов пропуска на западной границе Украины.



Третье предложение в сфере энергетики — У страны есть одни из самых мощных газовых хранилищ и разветвленная газовая сеть поставок газа в регионе. Сотрудничая с соседями и используя мощность интерконнекторов "Польша-Словакия" и "Польша-Украина" и СПГ- терминалы, мы можем удовлетворить потребности всех стран Триморя. После начала полномасштабного вторжения мы присоединились к энергосистеме ЕС и экспорт электричества может стать вкладом в энергобаланс других стран для того, чтобы избавиться от энергетического давления россии.

Четвертое предложение – работа трансевропейского коридора VIA CARPATIA на все 100%. Этот коридор соединит северную и южную Европу. Украина может играть роль одного из логистических центров. Наше государство готово интегрироваться в европейскую железную дорогу через ветвь " Варшава -Киев" и выход в коридор Rail Baltica, также присоединиться к VIA CARPATIA.

Пятое предложение – Украина может оказать поддержку инфраструктурным проектам в сфере диджитализации и усилить региональные цифровые связи. Наше государство имеет уникальный опыт борьбы с киберугрозами, который может быть полезен другим странам.

Шестым предложением был призыв к участию в проекте восстановления Украины, крупнейшем экономическом проекте нашего поколения, по словам Зеленского.

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