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Кулеба заявил, что украинская сторона готова к встрече Зеленского и Путина

Российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи Путина и Зеленского

сегодня, 07:05
Автор:

Кравцев Сергей

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил готовность официального Киева участвовать в организации встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, но из-за отговорок российской стороны пока что эту встречу организовать невозможно. Как передает издание "Комментарии", об этом Дмитрий Кулеба рассказал в программе "Подробности недели" на телеканале "Интер".

Кулеба заявил, что украинская сторона готова к встрече Зеленского и Путина

Дмитрий Кулеба Фото: Фейсбук Дмитрий Кулебы

По словам Дмитрия Кулебы, у кого-то, возможно, сложилось ложное впечатление, что Украина пытается избежать такой встречи, пытается всеми возможными способами отложить такую встречу, что на самом деле не так. Киев заинтересован в такой встрече, вот только в Москве постоянно находят какие-то отговорки, лишь бы только два президента не встретились.

Говоря об ответном визите президента США Байдена в Украину Дмитрий Кулеба отметил, что он, конечно же, состоится, но уже не в этом году, поскольку дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год. Но дипломаты двух стран уже начали работу для подготовки визита американского лидера в Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин готов встретиться с Зеленским, если бы не два ключевых момента. Первый – отсутствие консенсуса и практических наработок по рядку важных вопросов. Второй – в Кремле не готовы иметь прямой диалог с Киевом, пока украинская сторона постоянно подымает тему аннексированного Крыма.

Также читайте на "Комментариях" — Москва очень огорчена заявлением Турции по Крыму: Песков сделал заявление, предупредив турецких коллег о последствиях. 


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Источник: https://inter.ua/ua
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