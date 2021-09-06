Кулеба заявил, что украинская сторона готова к встрече Зеленского и Путина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил готовность официального Киева участвовать в организации встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, но из-за отговорок российской стороны пока что эту встречу организовать невозможно. Как передает издание "Комментарии", об этом Дмитрий Кулеба рассказал в программе "Подробности недели" на телеканале "Интер".

Дмитрий Кулеба Фото: Фейсбук Дмитрий Кулебы

По словам Дмитрия Кулебы, у кого-то, возможно, сложилось ложное впечатление, что Украина пытается избежать такой встречи, пытается всеми возможными способами отложить такую встречу, что на самом деле не так. Киев заинтересован в такой встрече, вот только в Москве постоянно находят какие-то отговорки, лишь бы только два президента не встретились.

Говоря об ответном визите президента США Байдена в Украину Дмитрий Кулеба отметил, что он, конечно же, состоится, но уже не в этом году, поскольку дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год. Но дипломаты двух стран уже начали работу для подготовки визита американского лидера в Украину.

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