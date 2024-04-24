Украинцы за границей не могут получить консульские услуги: плюсы и минусы такого решения власти

Активное обсуждение в Украине и за ее пределами вызвало решение нашего МИД ограничить предоставление консульских услуг для военнообязанных украинцев за границей. У Дмитрия Кулебы подчеркнули, что это временное ограничение понадобилось для того, чтобы согласовать документацию с новым законом о мобилизации. Тем не менее, после приостановки предоставления консульских услуг мужчинам мобилизационного возраста за границей, в социальных сетях разразился настоящий скандал. Люди возмущены действиями власти и подчеркивают – это нарушает нормы Конституции Украины. Сможет ли государство выиграть, отказавшись от своих граждан (ведь люди могут начать массово отказываться от гражданства, стараясь получить паспорт той страны, где они находятся)? Плюсы и минусы такого решения власти? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Украинцы за границей не могут получить консульские услуги. Фото: из открытых источников

Отсутствие логики и унижение и без того обездоленных граждан Украины

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец отмечает, что вчера вечером на сайте МИД вышло разъяснение касательно предоставления консульских услуг. Там уточнили, что лица, которые обратились за ними до 23 апреля, получат данные услуги в полном объеме. Остальные же – якобы по причине мобилизационных изменений, смогут получать их после вступления в силу соответствующего закона (после 18 мая) при условии выполнения определенных требований (уточнение военно-учетных данных).

"Подобные ограничения прав граждан за границей нарушают, среди прочего, международные конвенции, а также права человека, – поясняет эксперт. – Не исключаю, что в дальнейшем ряд украинских и международных судов признают подобные действия МИД незаконными".

Кроме того, продолжает адвокат, подобные действия будут наносить громадный ущерб Украине в ракурсе того, что граждане просто не станут возвращаться в нашу страну.

"Возможно, в этом и состоит цель тех, кто принимает такие решения. Усложнять жизнь украинских граждан за границей, которые выехали туда как беженцы, не от хорошей жизни (это ж не "Батальон Монако"), а потому что их жилье разрушено или находится в оккупации, потому что их жизнь здесь постоянно в опасности – это нонсенс! Выглядит невероятно цинично", – считает Ростислав Кравец.

По его словам, непонятна и сама инициатива по поводу военного учета граждан за границей. В чём логика? Предположим, узнаем мы, что за границей есть сотни тысяч или даже миллионы военнообязанных – и что? Они же сюда не вернутся лишь потому, что мы об этом узнаем, отмечает эксперт.

"Стоит отметить и то, что сам Кулеба признал – изменения в законодательстве касательно военного учета граждан за границей были приняты еще в 2016 году. Но за восемь лет отечественный МИД фактически ничего не делал для имплементации этого постановления Кабмина в жизнь. И как теперь это собираются сделать за несколько недель? И что это даст Украине? Кроме того, что отпугнет граждан… Отсутствие логики и фактически унижение и без того обездоленных граждан Украины, мягко говоря, странно выглядят со стороны государства", – резюмирует Ростислав Кравец.

Убыточное решение для Украины

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин рассуждает так:

"По форме конфликтогена, отказ от предоставления консульских услуг государством части граждан по признаку территории пребывания – дискриминация. По сути, Справедливость (для оставшихся в Украине) против Конституции (конституционных прав уехавших)".

Будут и иные последствия, предупреждает эксперт. И демографические, когда часть граждан окончательно примет решения не возвращаться. И экономические, когда невозвращенцы начнут полностью платить налоги за границей.

"Очевидно убыточное решение для Украины", – заключает Вячеслав Черкашин.

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