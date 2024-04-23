Украинцы за границей без консульских услуг: Кулеба объяснил, что происходит

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Кравцев Сергей
Украинские консульства сообщают о временной приостановке консульских действий в отношении граждан Украины призывного возраста. В частности, информацию о приостановлении приёма граждан призывного возраста сообщили в украинском консульстве в Польше. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт "Суспильне".
Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Отмечается, что в "Паспортном сервисе" также сообщили, что по техническим причинам приостановлено выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП Документ.
При этом нет никаких проблем с выдачей паспортов для детей до 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации, сообщили в "Паспортном сервисе". Там добавили, что зарубежные филиалы сообщат всем пользователям услуг о возобновлении работы систем выдачи документов на всех официальных ресурсах ГП Документ.
Этому заявлению предшествовали сообщения СМИ о том, что в некоторых консульствах остановили предоставление услуг для мужчин призывного возраста. Речь шла как минимум о консульствах в Польше, Испании и Германии, которые рассказали изданию о "временной паузе в подаче документов от мужчин мобилизационного возраста".
На ситуацию в соцсети X уже отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он заявил, что вчера поручил принять меры по возобновлению "справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом".
Кроме того, как напомнил министр, обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации.
По словам министра, вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг в пределах законодательства для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях с приближением к вступлению в действие закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" и после вступления в силу.
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Ігор
сегодня, 12:27
Все робиться щоб виштовхнути націю з України або перемолоти на м'ясо разом з поселеннями: Маріуполь Авдіївка Бахмут Мар'їнка тощо. Після цього будуть завезені африканці і туркмени з узбеками і таджиками. Ось тобі і: нація віра мова! Яка то буде нація і навіщо нам всі ці мовні захисники і мовні гопники типу Фаріон? Слава якої нації?