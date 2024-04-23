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Украинцы за границей без консульских услуг: Кулеба объяснил, что происходит

СМИ сообщили, что украинским мужчинам за границей приостановят предоставление консульских услуг

сегодня, 13:14
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские консульства сообщают о временной приостановке консульских действий в отношении граждан Украины призывного возраста. В частности, информацию о приостановлении приёма граждан призывного возраста сообщили в украинском консульстве в Польше. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт "Суспильне".

Украинцы за границей без консульских услуг: Кулеба объяснил, что происходит

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Отмечается, что в "Паспортном сервисе" также сообщили, что по техническим причинам приостановлено выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП Документ.

"К сожалению, по техническим причинам приостановлена выдача готовых документов в зарубежных подразделениях ГП Документ. Подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме", — говорится в сообщении.

При этом нет никаких проблем с выдачей паспортов для детей до 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации, сообщили в "Паспортном сервисе". Там добавили, что зарубежные филиалы сообщат всем пользователям услуг о возобновлении работы систем выдачи документов на всех официальных ресурсах ГП Документ.

Этому заявлению предшествовали сообщения СМИ о том, что в некоторых консульствах остановили предоставление услуг для мужчин призывного возраста. Речь шла как минимум о консульствах в Польше, Испании и Германии, которые рассказали изданию о "временной паузе в подаче документов от мужчин мобилизационного возраста".

На ситуацию в соцсети X уже отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он заявил, что вчера поручил принять меры по возобновлению "справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом".

"Защита прав и интересов граждан Украины за границей всегда была и остается приоритетом МИД. В то же время в условиях полномасштабной российской агрессии главным приоритетом является защита Родины от уничтожения. Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что вопрос ее выживания его не обходит, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает.

Кроме того, как напомнил министр, обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации.

По словам министра, вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг в пределах законодательства для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях с приближением к вступлению в действие закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" и после вступления в силу.

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Источник: https://suspilne.media/730195-nini-prizupinenij-prijom-gromadan-prizovnogo-viku-ukrainske-konsulstvo-u-polsi/
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Ігор

сегодня, 12:27

Все робиться щоб виштовхнути націю з України або перемолоти на м'ясо разом з поселеннями: Маріуполь Авдіївка Бахмут Мар'їнка тощо. Після цього будуть завезені африканці і туркмени з узбеками і таджиками. Ось тобі і: нація віра мова! Яка то буде нація і навіщо нам всі ці мовні захисники і мовні гопники типу Фаріон? Слава якої нації?


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