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Елизавета Черных
События 2014 года разделили жизнь украинцев на "до" и "после". Практически восемь лет назад произошло временное отторжение большей части Крымского полуострова от Украины и одностороннее незаконное включение его в состав Российской Федерации. Столько же длится вооруженный конфликтна Востоке нашего государства, и по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, на 30 июня 2021 года его жертвами стали около 4 150 украинских военных.
Украинцы рассказали, сможет ли Украина примириться с РФ, если та прекратит агрессию и вернет Крым - коллаж "Комментарии" Д.Романюк
В последнее время Запад предупреждает Украину о новом витке российской агрессии, в частности, о существующей угрозе полномасштабного вторжения на территорию нашего государства.
Члены клуба "Комментарии" в Facebook ответили, можно было бы вернуть отношения между двумя странами, если бы Россия прекратила вооруженную агрессию против Украины и вернула аннексированный Крым.
Так, большинство пользователей высказали мнение, что ни за что бы не простили стране-агрессору жертв среди украинских военных, мирных граждан.
Некоторые украинцы все же считают, что прощение и примирение возможно, однако для этого должно пройти немало лет, а на территории Украины воцариться мир. А часть пользователей отмечают, что "простить можно", однако "забыть — нет".
В тоже время большое количество сомневается, что Россия когда-то выведет войска из территории нашей страны и прекратить агрессию в отношении Украины:
Ранее на портале "Комментарии" — кто первым начал войну на Донбассе: украинцы ответили.
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