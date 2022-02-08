События 2014 года разделили жизнь украинцев на "до" и "после". Практически восемь лет назад произошло временное отторжение большей части Крымского полуострова от Украины и одностороннее незаконное включение его в состав Российской Федерации. Столько же длится вооруженный конфликтна Востоке нашего государства, и по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, на 30 июня 2021 года его жертвами стали около 4 150 украинских военных.

Украинцы рассказали, сможет ли Украина примириться с РФ, если та прекратит агрессию и вернет Крым - коллаж "Комментарии" Д.Романюк

В последнее время Запад предупреждает Украину о новом витке российской агрессии, в частности, о существующей угрозе полномасштабного вторжения на территорию нашего государства.

Члены клуба "Комментарии" в Facebook ответили, можно было бы вернуть отношения между двумя странами, если бы Россия прекратила вооруженную агрессию против Украины и вернула аннексированный Крым.

Так, большинство пользователей высказали мнение, что ни за что бы не простили стране-агрессору жертв среди украинских военных, мирных граждан.

"А кто вернет наших воинов, которые погибли. Как такое можно прощать?", " Очень дорого за это заплачено кровью наших родных", "Кому прощать, врагам? А кто вернет наших защитников молодых парней и девушек, которые хотели жить", " Нужно спросить родственников, которые похоронили своих детей, отцов и мужей", "Россия убивает наших парней, сделала семьи несчастными, нет за это прощения", "Такое забыть — никогда. Россию никто не приглашал в Украину. Отвечать за убийства, пленных и все убытки, которые понесла наша страна, должна Россия", — пишут читатели.

Некоторые украинцы все же считают, что прощение и примирение возможно, однако для этого должно пройти немало лет, а на территории Украины воцариться мир. А часть пользователей отмечают, что "простить можно", однако "забыть — нет".

"Разве что новое поколение, через года", "Лет через 100 может и забудем. Забыли же немцев, хоть и ста лет не прошло", " Может, со временем и простят, но не забудет никто", "Забыть такое невозможно, но жить в мире допустимо", "Украинцы добрый народ, простят все. Лишь бы был мир и не умирали наши дети", "Для прощения нужны десятилетия, когда не станет людей, которые все видели", — пишут пользователи.

В тоже время большое количество сомневается, что Россия когда-то выведет войска из территории нашей страны и прекратить агрессию в отношении Украины:

"Очень сомневаюсь, что РФ когда-то уйдет. Неужели вы в это верите?", "Хватит мечтать! Никогда Путинский режим не уйдет с оккупированных территорий. Разве что к власти в России придут молодые и прогрессивные силы", " Во-первых, никто ничего нам вернет", "Россия при Путине никогда не уйдет с нашей страны", — поделились мнением пользователи.

Ранее на портале "Комментарии" — кто первым начал войну на Донбассе: украинцы ответили.

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