Украинцы могут путешествовать без виз в еще одну страну мира

Несмотря на установленные коронавирусные ограничения, многим украинцам не терпится попутешествовать за границей. Уже несколько лет как для нашей страны установлен безвиз с Европейским Союзом, также при наличии загранпаспорта мы можем путешествовать в многие другие страны мира. Сегодня к внушительному списку таких государств добавилось еще одно, о чем сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.



Сент-Винсент и Гренадины. Фото из открытых источников

Теперь для посещения небольшого островного государства Сент-Винсент и Гренадины украинцам не понадобится оформление специальной визы. Как обозначено в опубликованном депутатом документе, соответствующую договоренность страны обсудили еще в ноябре прошлого года. Сегодня же, 7 апреля, в Кабмине официально подтвердили действенность такого соглашения.

Теперь не только украинцы смогут побывать на островах, омываемых Атлантическим океаном, но и граждане Сент-Винсент и Гренадин также не будут нуждаться в визе для визита в Украину.

К слову, морское государство состоит из 33 островов, среди которых самым крупным является Сент-Винсент. Столицей страны является город Кингстаун, официальным языком провозглашен английский. Долгое время островная страна была британской колонией. Независимость Сент-Винсент и Гренадины получили в октябре 1979 году.

Стоит отметить, что официальные дипломатические отношения с этим государством Украина начала строить с 2019 года.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что с 1 марта украинцы получили еще несколько "безвизовых" возможностей для путешествий. В перечне "разрешенных" стран находится, к примеру, карибское государство Гренада. С полным списком можно ознакомиться в нашем материале.

Также на портале имеется информация о том, почему Украине не стоит пока рассчитывать на возможность путешествовать без оформления визы на территорию США.

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