Украинцы могут путешествовать без виз в еще одну страну мира

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Вечканова Елена
Несмотря на
установленные коронавирусные ограничения, многим украинцам не терпится
попутешествовать за границей. Уже несколько лет как для нашей страны установлен
безвиз с Европейским Союзом, также при наличии загранпаспорта мы можем
путешествовать в многие другие страны мира. Сегодня к внушительному списку
таких государств добавилось еще одно, о чем сообщил нардеп от "Европейской
солидарности" Алексей Гончаренко.
Сент-Винсент и Гренадины. Фото из открытых источников
Теперь для
посещения небольшого островного государства Сент-Винсент и Гренадины украинцам
не понадобится оформление специальной визы. Как обозначено в опубликованном
депутатом документе, соответствующую договоренность страны обсудили еще в ноябре прошлого года. Сегодня же, 7 апреля, в Кабмине официально подтвердили
действенность такого соглашения.
Теперь не только
украинцы смогут побывать на островах, омываемых Атлантическим океаном, но и
граждане Сент-Винсент и Гренадин также не будут нуждаться в визе для визита в
Украину.
К слову, морское
государство состоит из 33 островов, среди которых самым крупным является Сент-Винсент.
Столицей страны является город Кингстаун, официальным языком провозглашен
английский. Долгое время островная страна была британской колонией. Независимость
Сент-Винсент и Гренадины получили в октябре 1979 году.
Стоит отметить,
что официальные дипломатические отношения с этим государством Украина начала
строить с 2019 года.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что с 1 марта украинцы получили еще несколько "безвизовых" возможностей для путешествий. В перечне "разрешенных" стран находится, к примеру,
Также на портале имеется
информация о том, почему Украине не стоит пока рассчитывать на возможность путешествовать без оформления визы на территорию США.
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