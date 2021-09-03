logo
Русский Українська

BTC/USD

50164.17

ETH/USD

3943.99

LTC/USD

193.86

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Украинцам стоит готовиться к референдуму - будет всего один вопрос
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцам стоит готовиться к референдуму - будет всего один вопрос

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина объяснила необходимость проведения референдума относительно вступления Украины в НАТО

сегодня, 15:05
Автор:

Кравцев Сергей

Референдум по членству в НАТО должен состояться в Украине, чтобы стать еще одним контраргументом в диалоге с Западом, когда встанет вопрос о членстве Украины в Альянсе. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью порталу "Слово и дело" высказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Украинцам стоит готовиться к референдуму - будет всего один вопрос

Ольга Стефанишина Фото: Слово и дело

Она напомнила, что референдум по членству в НАТО – это было одно из предвыборных обещаний Владимира Зеленского. Украинцам важно дать ответ на вопрос – поддерживают они членство в НАТО или нет не только для того, чтобы посмотреть настроения внутри страны, но и для того, чтобы иметь важный козырь в диалоге с лидерами НАТО, когда будет идти дискуссия относительно того – открывать перед Украиной двери или нет.

Ольга Стефанишина отметила, иметь позицию украинского народа в таком важном вопросе очень важно, чтобы второй раз не наступить на те грабли, которые уже были перед Украиной в 2008 году. Тогда нашу страну упрекали в том, что у нас нет большинства, которое было точно было за присоединение к НАТО. Тогда Украина не получила долгожданный ПДЧ именно из-за того, что у нас, как общество, так и политики не имели единой точки зрения на этот счет. Такими аргументами оперировали на Западе.

Вице-премьер-министр подчеркнула, не в перспективе, а уже сейчас украинское государство готово для получения ПДЧ. Уровень сотрудничества с НАТО вышел на самый высокий уровень, реформирование в армии продолжается. Украина имеет статус партнера с расширенными возможностями НАТО. Киев есть партнером НАТО по всем международным программам.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский в Вашингтоне заявил, что Украине мало поддержки НАТО и нужна конкретика по членству.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ru.slovoidilo.ua/2021/09/03/novost/politika/vice-premer-stefanishina-obyasnila-zachem-ukraine-referendum-chlenstve-nato
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ