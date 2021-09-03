Украинцам стоит готовиться к референдуму - будет всего один вопрос

Референдум по членству в НАТО должен состояться в Украине, чтобы стать еще одним контраргументом в диалоге с Западом, когда встанет вопрос о членстве Украины в Альянсе. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью порталу "Слово и дело" высказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Ольга Стефанишина Фото: Слово и дело

Она напомнила, что референдум по членству в НАТО – это было одно из предвыборных обещаний Владимира Зеленского. Украинцам важно дать ответ на вопрос – поддерживают они членство в НАТО или нет не только для того, чтобы посмотреть настроения внутри страны, но и для того, чтобы иметь важный козырь в диалоге с лидерами НАТО, когда будет идти дискуссия относительно того – открывать перед Украиной двери или нет.

Ольга Стефанишина отметила, иметь позицию украинского народа в таком важном вопросе очень важно, чтобы второй раз не наступить на те грабли, которые уже были перед Украиной в 2008 году. Тогда нашу страну упрекали в том, что у нас нет большинства, которое было точно было за присоединение к НАТО. Тогда Украина не получила долгожданный ПДЧ именно из-за того, что у нас, как общество, так и политики не имели единой точки зрения на этот счет. Такими аргументами оперировали на Западе.

Вице-премьер-министр подчеркнула, не в перспективе, а уже сейчас украинское государство готово для получения ПДЧ. Уровень сотрудничества с НАТО вышел на самый высокий уровень, реформирование в армии продолжается. Украина имеет статус партнера с расширенными возможностями НАТО. Киев есть партнером НАТО по всем международным программам.

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