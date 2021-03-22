Украина ждет план по вступлению в НАТО, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина ожидает поддержку от союзников и предоставление плана действий по членству в НАТО в ближайшей перспективе. Об этом он сообщил в ходе встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ в штаб-квартире Альянса. Подробнее ходе встречи Разумков написал на своей странице в Facebook 22 марта.

Дмитрий Разумков - фото из открытых источников

"Логическим шагом на этом пути будет получение Плана действий относительно членства в Альянсе. Надеемся на консенсус среди союзников и предоставление Украине ПДЧ в ближайшей перспективе. Для Верховной Рады усиление сотрудничества с НАТО — приоритетная задача. К сожалению, из-за пандемии коронавируса пришлось отложить проведение в Киеве сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Но мы благодарны партнерам, что по предложению Украины согласовали ее проведение в мае 2022 года", — написал Разумков.

По его словам, реформирование военной сферы и сферы безопасности Украины в соответствии со стандартами НАТО, является приоритетом для власти. Разумков подчеркнул, что Украина уже приняла ряд решений, приближающих ее к евроатлантической интеграции, и продолжает двигаться по этому пути.

Также Разумков отметил, что Украина ценит решительную позицию Альянса относительно аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, а также поддержку государствами-членами НАТО реформ в Украине.

Как ранее сообщали "Комментарии", дипломатические отношения между Россией и Североатлантическим Альянсом могут измениться. По крайней мере, генсек организации Йенс Столтенберг призывает представителей НАТО к пересмотру отдельных соглашений. Помимо дипломатических отношений с Россией генеральный секретарь НАТО призывает пересмотреть климатические проблемы, а также сотрудничество с Китаем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!