Украина ждет план по вступлению в НАТО, - Разумков

Язык
Coinspot 22.03.2021
BTC/USD
57334.35
ETH/USD
1787.05
LTC/USD
197.19
НБУ 22.03.2021
USD/UAH
27.80
EUR/UAH
33.15
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Лиза Снисар
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина ожидает поддержку от союзников и предоставление плана действий по членству в НАТО в ближайшей перспективе. Об этом он сообщил в ходе встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ в штаб-квартире Альянса. Подробнее ходе встречи Разумков написал на своей странице в Facebook 22 марта.
Дмитрий Разумков - фото из открытых источников
По его словам, реформирование военной сферы и сферы безопасности Украины в соответствии со стандартами НАТО, является приоритетом для власти. Разумков подчеркнул, что Украина уже приняла ряд решений, приближающих ее к евроатлантической интеграции, и продолжает двигаться по этому пути.
Также Разумков отметил, что Украина ценит решительную позицию Альянса относительно аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, а также поддержку государствами-членами НАТО реформ в Украине.
Как ранее сообщали "Комментарии", дипломатические отношения между Россией и Североатлантическим Альянсом могут измениться. По крайней мере, генсек организации Йенс Столтенберг призывает представителей НАТО к пересмотру отдельных соглашений. Помимо дипломатических отношений с Россией генеральный секретарь НАТО призывает пересмотреть климатические проблемы, а также сотрудничество с Китаем.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости