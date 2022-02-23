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Украина "заслуживает членства в ЕС": Зеленский с лидерами Польши и Литвы подписал общую декларацию

Польша и Литва говорят, что Украина заслуживает статуса кандидата в ЕС из-за "современных вызовов безопасности"

сегодня, 16:47
Автор:

Карина Ожерельева
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Украина заслуживает получения статуса кандидата в Евросоюз, и Польша и Литва поддержат ее в этом, говорится в совместной с президентом Украины декларации президентов двух стран, Польши и Литвы, в среду, 23 февраля. Об этом сообщает Reuters.

Украина "заслуживает членства в ЕС": Зеленский с лидерами Польши и Литвы подписал общую декларацию

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совместную пресс-конференцию с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой в Киеве - Reuters

"Мы подчеркиваем, что, учитывая значительный прогресс в выполнении Соглашения об ассоциации и внутренних реформах, а также текущие вызовы безопасности, Украина заслуживает статуса кандидата в ЕС, и Литва и Польша будут поддерживать Украину в достижении этой цели", – говорится в декларации.

Декларацию подписали в Киеве президент Украины Владимир Зеленский, президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа.

Совместная декларация призывает международное сообщество к "быстрому введению" "мощных" санкций против России, включая меры по газопроводу "Северный поток-2" между Россией и Германией.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Латвии предложили оставить россиян без европейских виз. Глава международного комитета Сейма Латвии Рихард Колс высказал предложение об остановке выдачи туристических виз ЕС гражданам Российской Федерации. Кроме того, Колс заявил о необходимости введения финансово-экономических санкций против РФ.

Также "Комментарии" писали, что Эрдоган высказался о непростом выборе между Украиной и Россией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что из-за украинско-российского противостояния Анкара оказалась перед непростым выбором – с одной стороны – Россия, с другой – Украина. С обеими странами налажено тесное сотрудничество. Поэтому в ближайшее время Турция не планирует вводить санкции против РФ.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/poland-lithuania-say-ukraine-deserves-eu-candidate-status-due-current-security-2022-02-23/
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