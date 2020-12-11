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Президент Молдовы Майя Санду планирует посетить Украину

Поездка в Украину запланирована на январь 2021 года

сегодня, 11:35
Автор:

Кириєнко Анна

Президент Молдовы Майя Санду планирует посетить Украину с первым официальным визитом. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Поездка в Украину запланирована на январь.

Президент Молдовы Майя Санду планирует посетить Украину

Майя Санду посетит Украину с первым официальным визитом. Фото: 24 канал

О визите Майя Санду и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорились в четверг. Тогда Кулеба приехал в Кишинев, чтобы обсудить сотрудничество стран.

"У меня была встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, которого я поблагодарила за поздравления с избранием на пост президента, поступившее от президента Владимира Зеленского. Договорились, что мой визит в Киев состоится в январе 2021", — отметила на своей странице Санду.

Также глава Молдовы сообщила, что желает восстановить отношения с Украиной в сфере экономики и безопасности. Во время деловой встречи обсуждались и вопросы межпарламентского сотрудничества.

Напомним, что в течение последних четырех лет Украина не поддерживала связей с Молдовой. Причиной стала политика Игоря Додона, который занимал пост президента страны с 2016 года. Во время избирательной кампании политик заявлял, что Крым принадлежит России.

Напомним, что бывший премьер-министр, лидер партии "Действие и солидарность", сторонник интеграции в ЕС и НАТО Майя Санду обошла на 15% голосов Игоря Додона, который сотрудничал с Россией. За нее проголосовали почти 58% избирателей. Как ее назначение может отразиться на отношениях Молдовы с Украиной, РФ и Западом, читайте в нашем материале.

Сразу после объявления результатов выборов, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии в своем Twitter и при личной телефонной беседе.

Также сайт "Комментарии" собрал мнения экспертов по поводу активизации отношений Украина-Молдова.


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Источник: https://www.facebook.com/maia.sandu/photos/a.219948991547061/1472350019640279/
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